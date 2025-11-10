کشف لندکروزهای ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی با اعلام این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به دو خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و رانندگان مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکردند که خودروهای مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد، ارزش خودروهای کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: رانندگان خودروها به جرم قاچاق و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ عزیزی در پایان تاکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

