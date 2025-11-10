خبرگزاری کار ایران
گازگرفتگی در لنجان ۲ مصدوم داشت

کد خبر : 1712250
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: سهل‌انگاری در نصب بخاری و وجود لوله خروجی در سطل آب، دو نفر را در بیستجان لنجان دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: بامداد نوزدهم آبان‌ماه ساعت ۰۱:۱۷، حادثه ویژه مسمومیت با گاز CO از منطقه بیستجان در شهرستان لنجان به مرکز فرماندهی عملیات ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد امدادی از اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد که پس از رسیدن، مشخص شد منشأ مسمومیت، اتصال نادرست دودکش بخاری و قرار دادن لوله خروجی درون سطل آب بوده است.

زمانپور ادامه داد: در این حادثه دو نفر شامل یک مرد و یک زن دچار مسمومیت شدید با گاز منواکسیدکربن شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با تأکید بر ضرورت ایمنی وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با کنترل مسیر دودکش‌ها و اطمینان از تهویه مناسب منازل، مانع از تکرار حوادث مرگبار موسوم به «مرگ خاموش» شوند.

