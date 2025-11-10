مدیرکل میراثفرهنگی اصفهان:
ثبت «گل رز» عربستان ربطی به «گل محمدی» ایران ندارد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: ثبت جهانی گل رز عربستان ربطی به گل محمدی و گلاب ایران ندارد. آیین گلابگیری که ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارد به نام ایران در فهرست جهانی ثبت خواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر کرم زاده گفت: ثبت جهانی گل رز عربستان ربطی به گل محمدی و گلاب ایران ندارد. آیین گلابگیری که ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارد به نام ایران در فهرست جهانی ثبت خواهد شد. ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این گل از ایران به عثمانی و سپس به سوریه و از آنجا به اروپا رفته است. ایران با داشتن بیش از ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده این گل در جهان شناخته میشود و ثبت جهانی گل محمدی به نام ایران ضرورت دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود: صیانت از این گل، صیانت از میراثفرهنگی و وظیفه ملی است. عربستان سعودی اقدام به ثبت گونهای از گل با عنوان «رز طائف» در فهرست جهانی یونسکو کرده است. این در حالی است که در منابع اروپایی، عربستان حتی در فهرست کشورهای تولیدکننده گل محمدی و روغن آن هم دیده نمیشود. در مقابل، ایران پروندهای برای ثبت جهانی «آیین گلابگیری» تهیه کرده و بر محور سنتهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با این آیین متمرکز است.
او ادامه داد: ما پروندهای برای ثبت جهانی گل محمدی و آیین گلابگیری تهیه کردهایم که بر محور سنتهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با این آیین متمرکز است.
کرمزاده افزود: گل محمدی ایران به نام گل محمدی ایران ثبت خواهد شد و میراثفرهنگی با جدیت پیگیر ثبت جهانی آن است. آیین گلابگیری که ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارد، به نام ایران در فهرست جهانی ثبت خواهد شد.