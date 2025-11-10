به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سرمدیان در مراسم آغاز به کار نخستین المپیاد بین‌المللی جراحی با حضور دانشجویان ایرانی و روس که در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و در شهر اراک برگزار شد، افزود: این المپیاد با عنوان «مسکو - اراک» با حضور جمعی از اساتید برجسته جراحی از دانشگاه‌های معتبر روسیه و ایران، از 19 تا 21 آبان ماه در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در اراک تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: این رویداد علمی با هدف تبادل تجربه، ارتقاء مهارت‌های جراحی و گسترش همکاری‌های آموزشی میان 2 کشور طراحی شده است. حضور اساتید برجسته از دانشگاه‌های Sechenov و Lobachevsky روسیه، نشان‌دهنده اهمیت علمی این رویداد و ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در برگزاری برنامه‌های بین‌المللی است. این المپیاد در بازه زمانی 3 روز برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بر اهمیت تعامل علمی میان دانشگاه‌های ایران و روسیه تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: این المپیاد فقط یک رقابت پزشکی و دانشجویی نیست، بلکه بستری برای یادگیری، تمرین عملی، پرورش خلاقیت و تقویت کارگروهی در فضای بین‌المللی است. هدف اصلی آن، تربیت نسل تازه‌ای از جراحان با نگرش جهانی و رویکرد اخلاق‌مدارانه به حرفه پزشکی است.

سرمدیان با اشاره به تلاش دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی برای ایجاد روحیه همکاری تیمی بین دانشجویان و پرورش تفکر انتقادی و خلاق در آنها، تصریح کرد: المپیاد بین‌المللی جراحی دانشجویان پزشکی ایرانی و روس یک گامی تازه در مسیر آموزش مهارت‌محور جراحی در کشور محسوب می‌شود. با چنینی رویکردی در مسیر تربیت جراحانی توانمند و اخلاق‌مدار با نگرش بین‌المللی حرکت می‌کنیم.

وی به نقش‌آفرینی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش و دفتر استعدادهای درخشان در برگزاری این المپیاد اشاره کرده و بیان داشت: این رویداد ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی است و برنامه‌های آموزشی متنوعی برای ارتقاء مهارت‌های عملی و نظری شرکت‌کنندگان در این رویداد پیش‌بینی شده است. این المپیاد می‌تواند پلی بین آموزش مهارت‌محور داخلی و استانداردهای جهانی ایجاد کند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: در روز نخست این المپیاد 3 روزه، کارگاه‌های آموزشی با محوریت آشنایی با استانداردهای جهانی آموزش جراحی و نحوه حضور در رقابت‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. روز دوم المپیاد به نشست‌های تخصصی مشترک میان جراحان ایرانی و روس اختصاص دارد و کیس‌های پیچیده جراحی توسط اساتید برجسته از 2 کشور ارائه و تحلیل می‌شود.

سرمدیان ابراز داشت: رویداد «چالش 3 دقیقه‌ای پژوهش در آموزش» در ادامه روز دوم این المپیاد، برگزار می‌شود که حاصل فعالیت‌های مدرسه پژوهش در آموزش پزشکی است. در این بخش، 17 تیم پژوهشی دانشجویی برگزیده، نتایج یافته‌ها و پروژه‌های خود را در قالب ارائه‌های کوتاه 3 دقیقه‌ای به رقابت خواهند گذاشت. این چالش با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) و دفتر استعدادهای درخشان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در روز سوم برگزاری این المپیاد نیز به بازدیدهای علمی از مراکز درمانی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌ریزی برای همکاری‌های آموزشی آینده اختصاص دارد. همچنین گفت‌وگوهای مشترک اساتید ایرانی و روس نیز برای روز سوم المپیاد پیش‌بینی شده است. هدف ایجاد زمینه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، تبادل تجارب بالینی و توسعه ارتباطات علمی میان گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و دانشگاه‌های روسی است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به برجسته‌ترین سخنرانان المپیاد بین‌المللی جراحی ایرانی و روس تحت عنوان «مسکو - اراک» اشاره کرده و گفت: سخنرانان ایرانی این المپیاد به عنوان یک رویداد بزرگ علمی افراد برجسته‌ای از جمله دکتر مهدی حیدری‌زاده (جراحی فک و صورت)، دکتر بنیامین رحمتی (جراحی گوش، حلق و بینی) و دکتر آیدین شاکری (جراحی مغز و اعصاب) هستند.

سرمدیان افزود: در این المپیاد برگزاری نشست مشترک آموزشی با حضور جراحان برجسته ایرانی و سخنرانی اساتید روس از دانشگاه‌های لوباچفسکی و سچنوف مسکو برای این رویداد پیش‌بینی شده است. پروفسور یوری واسیل‌اِف، پروفسور سرگئی دیدیکین و دکتر راسلان ملین از چهره‌های شاخص در برگزاری المپیادهای جراحی دانشجویی در روسیه هستند و تجربیات خود را با دانشجویان ایرانی به اشتراک خواهند گذاشت.

