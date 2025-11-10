خبرگزاری کار ایران
اعلام وضعیت هشدار آلودگی هوا در یزد

اعلام وضعیت هشدار آلودگی هوا در یزد
اداره کل هواشناسی یزد با اعلام وضعیت سطح زرد، وضعیت آب و هوای این استان را تا آخر هفته جاری آلوده اعلام کرد.

به گزارش   ایلنا از یزد، بنا به گزارش اداره کل هواشناسی این استان، با پایدار نسبی جوی، از سه شنبه 20 آبان تا پنج شنبه 22 آبان ماه وضعیت هوای شهرستان‌های یزد، اردکان، اشکذر، زارچ و میبد آلوده خواهد بود.

در این گزارش فنی، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا از جمله اثرات مخاطرات پیش بینی شده برای آلودگی هوای استان یزد در روزهای هفته جاری است.

کاهش فعالیت فیزیکی در فضای باز توصیه اداره کل هواشناسی استان یزد به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه است.

گفتنی است؛ دمای فعلی هوای یزد با رطوبت نسبی 11 درصدی،  23 درجه سانتی‌گراد بالای صفر است و برای ساعات پایانی امروز نیز غبار رقیق ،گاهی وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

