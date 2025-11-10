طی ۷ ماهه نخست امسال انجام شد؛
رهایی ۱۲ زندانی محکوم به قصاص از ندامتگاه مرکزی کرج
مدیرکل زندانهای استان البرز گفت: با پیگیری مستمر مسئولان و کمیته صلح و سازش ندامتگاه مرکزی کرج و کمک خیرین، ۱۲ زندانی محکوم به قصاص در هفت ماهه نخست سال جاری با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
به گزارش ایلنا از البرز، علیاصغر فتحی، مدیرکل زندانهای استان، با اعلام رهایی ۱۲ زندانی محکوم به قصاص از ندامتگاه مرکزی کرج در ۷ ماه نخست سال جاری، اظهار کرد: در مدت یادشده، با تلاشهای مسئولان و مددکاران ندامتگاه مرکزی کرج، قضات شریف، اعضای شورای حل اختلاف و همراهی خیرین نیکاندیش، زمینه جلب رضایت در ۱۲ پرونده قصاص فراهم و این زندانیان از اجرای حکم نجات یافتند.
فتحی اظهار داشت: همچنین در این مدت، با برگزاری بیش از ۱۲۰۰ جلسه مشاوره، رضایت در۳۴۰ پرونده حاصل شده است؛ این اقدام مهم و موفقیتها مرهون همکاری مستمر مسئولان، مددکاران زندان و قضات است.
مدیرکل زندانهای استان البرز با قدردانی از اولیای دم که با گذشت بزرگوارانه خود فرصت زندگی دوباره را به محکومان بخشیدند، افزود: بیتردید، گذشت خانوادههای در این پروندهها جلوهای از ایمان، نوعدوستی و توجه به ارزشهای دینی و انسانی است که جامعه را به سوی صلح و آرامش سوق میدهد.
فتحی با اشاره به عملکرد سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با همین رویکرد انسانی و اصلاحی، ۱۸ نفر از محکومان به قصاص در ندامتگاه مرکزی با رضایت اولیای دم وحمایت خیرین از قصاص رهای یافتند که نقش خیرین در پرداخت دیه و کمکهای مالی به خانوادههای شاکیان، نقشی تعیینکننده در تحقق سازش و نجات این محکومان داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: ترویج فرهنگ عفو و گذشت از ارزشهای والای انسانی و دینی است و مجموعه زندانهای استان البرز با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و نهادهای قضایی، در مسیر توسعه صلح، سازش و بازگشت زندانیان به زندگی سالم اجتماعی گامهای مؤثری برمیدارد.
کمیته صلح و سازش ندامتگاه مرکزی کرج با هدف گسترش فرهنگ گذشت، کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد زمینه بازگشت زندانیان به زندگی عادی تشکیل شده است. این کمیته متشکل از مددکاران، قضات، کارشناسان روانشناسی و خیرین نیکاندیش، ضمن برگزاری جلسات منظم مشاوره و میانجیگری، تلاش میکند با جلب رضایت اولیای دم مسیر صلح و سازش را هموار سازد.