به گزارش ایلنا از البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان، با اعلام رهایی ۱۲ زندانی محکوم به قصاص از ندامتگاه مرکزی کرج در ۷ ماه نخست سال جاری، اظهار کرد: در مدت یادشده، با تلاش‌های مسئولان و مددکاران ندامتگاه مرکزی کرج، قضات شریف، اعضای شورای حل اختلاف و همراهی خیرین نیک‌اندیش، زمینه جلب رضایت در ۱۲ پرونده قصاص فراهم و این زندانیان از اجرای حکم نجات یافتند.

فتحی اظهار داشت: همچنین در این مدت، با برگزاری بیش از ۱۲۰۰ جلسه مشاوره، رضایت در۳۴۰ پرونده حاصل شده است؛ این اقدام مهم و موفقیت‌ها مرهون همکاری مستمر مسئولان، مددکاران زندان‌ و قضات است.

مدیرکل زندان‌های استان البرز با قدردانی از اولیای دم که با گذشت بزرگوارانه خود فرصت زندگی دوباره را به محکومان بخشیدند، افزود: بی‌تردید، گذشت خانواده‌های در این پرونده‌ها جلوه‌ای از ایمان، نوع‌دوستی و توجه به ارزش‌های دینی و انسانی است که جامعه را به سوی صلح و آرامش سوق می‌دهد.

فتحی با اشاره به عملکرد سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با همین رویکرد انسانی و اصلاحی، ۱۸ نفر از محکومان به قصاص در ندامتگاه مرکزی با رضایت اولیای دم وحمایت خیرین از قصاص رهای یافتند که نقش خیرین در پرداخت دیه و کمک‌های مالی به خانواده‌های شاکیان، نقشی تعیین‌کننده در تحقق سازش و نجات این محکومان داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: ترویج فرهنگ عفو و گذشت از ارزش‌های والای انسانی و دینی است و مجموعه زندان‌های استان البرز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای قضایی، در مسیر توسعه صلح، سازش و بازگشت زندانیان به زندگی سالم اجتماعی گام‌های مؤثری برمی‌دارد.

کمیته صلح و سازش ندامتگاه مرکزی کرج با هدف گسترش فرهنگ گذشت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد زمینه بازگشت زندانیان به زندگی عادی تشکیل شده است. این کمیته متشکل از مددکاران، قضات، کارشناسان روان‌شناسی و خیرین نیک‌اندیش، ضمن برگزاری جلسات منظم مشاوره و میانجی‌گری، تلاش می‌کند با جلب رضایت اولیای دم مسیر صلح و سازش را هموار سازد.

