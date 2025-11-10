به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید شهواری روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه در جریان هفدهمین بازدید سال جاری از حوزه‌های قضائی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز لرستان به نقش بنیادین دستگاه قضائی در حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر عدالت آسیب ببیند، اعتماد مردم سست می‌شود و سرمایه اجتماعی دچار تزلزل خواهد شد، کارکنان دستگاه قضائی در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و هر رأی و تصمیم قاضی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جامعه داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول قضائی در سطح شهرستان‌ها، افزود: تسریع در رسیدگی، تکریم ارباب‌رجوع، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای سلامت اداری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت روحیه جهادی از جمله محورهای اصلی این تحول است. شهرستان خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان باید با استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی خود، پیش‌گام این مسیر باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان تکریم ارباب‌رجوع را وظیفه‌ای شرعی، قانونی و مدیریتی دانست و تصریح کرد: رضایت‌مندی و تکریم مراجعان اولین اولویت دادگستری است، حتی اگر رأی به نفع کسی صادر نشود، باید احساس کند که شنیده شده و باانصاف با او رفتار شده است.

حجت‌الاسلام شهواری گفت: در محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، ۳۹ شعبه فعال وجود دارد که شامل ۱۱ شعبه حقوقی، ۸ شعبه کیفری دو، ۲ شعبه دادگاه انقلاب، ۴ شعبه خانواده، ۵ شعبه اجرای احکام مدنی و ۹ شعبه دادگاه صلح است. هیچ شعبه نامتعارفی در این مجموعه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در هفت ماه گذشته، تعداد ۱۳ هزار و ۴۳۱ پرونده به دادگاه صلح شهرستان خرم‌آباد وارد شده و ۱۴ هزار و ۶۳۳ فقره معادل ۱۰۸ درصد مختومه شده و متوسط زمان رسیدگی در این محاکم ۴۱ روز است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: در دادگستری شهرستان خرم‌آباد ۹۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق قرعه‌کشی انجام شده و ۹۷ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک صورت پذیرفته است. همچنین در همین بازه زمانی، ۲۳ درصد آرا به‌صورت مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده‌اند.

