قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۵ میلیون تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۶۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/