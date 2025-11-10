خبرگزاری کار ایران
درخشش ۲۱۶ هنرمند از سراسر کشور در نمایشگاه صنایع‌دستی کرمانشاه
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از حضور ۲۱۶ هنرمند صنایع دستی از ۳۰ استان کشور در پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  امین کوگانی، روز دوشنبه ۱۹ آبان در نشستی خبری، با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور به میزبانی کرمانشاه، اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت یادبود هنرمند پیشکسوت حوزه ارغوان بافی استان زنده یاد درویش ابراهیم یوسفی، طی روزهای ۱۹ تا ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی کرمانشاه واقع در انتهای پارک شاهد برگزار خواهد شد. 

وی افزود: در این نمایشگاه ۲۱۶ هنرمند از ۳۰ استان کشور حضور خواهند داشت که ۱۰۰ نفر این هنرمندان از استان‌های دیگر و ۱۱۶ هنرمند از ۱۴ شهرستان استان کرمانشاه هستند. 

معاون صنایع دستی استان تصریح کرد: در این نمایشگاه ۳۷ غرفه ورکشاپ، ۱۶ غرفه شهرها و روستاهای ملی و جهانی در حوزه صنایع دستی و ۱۷ غرفه دستگاه‌ها و نهاد حمایتی در این حوزه را خواهیم داشت. 

وی با بیان اینکه طرحی در این نمایشگاه اجرایی خواهد شد که بازدیدکنندگان بتوانند راحت‌تر صنایع دستی مورد علاقه خود را خریداری کنند، افزود: در این طرح اگر یک بازدید کننده به غرفه‌ای مراجعه کند و قصد خرید بالا را داشته باشد، غرفه‌دار به او یک رسید می‌دهد و بازدید کننده آن رسید را به همراه یک چک صیاد به نمایندگی صندوق کارآفرینی امید در نمایشگاه ارائه می‌دهد و این صندوق بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان به او تسهیلات می‌دهد. 

کوگانی تصریح کرد: صندوق کارآفرینی امید این تسهیلات را مستقیم به حساب هنرمند واریز می‌کند و برای خریدار هم قسط ۱۲ ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد در نظر می‌گیرد.

وی گفت: افتتاحیه نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان) برگزار خواهد شد و علاقمندان می‌توانند از دوشنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند. 

