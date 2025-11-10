تایید نهایی ۲۰۵۳ خانوار متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، محمدمهدی علیزاده با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری زمین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان گیلان، اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۴۵۰۳ متقاضی جوانی جمعیت در استان گیلان ثبت نام کردند.

وی از تایید نهایی ۲۰۵۳ متقاضی خبر داد و افزود: خانوارهایی که فرزند سوم به بعدشان پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده و خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال می توانند از مزایای واگذاری زمین رایگان بهره مند شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه تخصیص زمین برای ۸۶۶ متقاضی انجام شده است، تصریح کرد: مساحت اراضی تخصیص داده شده در طرح جوانی جمعیت ۸.۵ هکتار در شهرهای فومن، کیاشهر، شفت، املش، رودسر، منجیل، چاف و چمخاله، تولم شهر و زیباکنار به ارزش ۶۱۴ میلیارد تومان است.

به گفته علیزاده، تامین زمین جوانی جمعیت در آستانه اشرفیه نیز انجام شده و شاهد واگذاری به خانوارهای هدف در آینده نزدیک خواهیم بود.

وی اضافه کرد: تعداد ۵۴۶ متقاضی ساکن روستا نیز تشکیل پرونده داده اند که به بنیاد مسکن استان جهت تخصیص زمین منتقل شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به افزایش سالانه تقاضای مسکن در گیلان خاطرنشان کرد: بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها ناشی از عدم توازن میان عرضه و تقاضاست و برای رفع این مشکل، لازم است تمامی دستگاه‌ها به‌صورت میدانی و هماهنگ وارد عمل شوند.

انتهای پیام/