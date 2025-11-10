خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خبر داد؛

تایید نهایی ۲۰۵۳ خانوار متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت گیلان

تایید نهایی ۲۰۵۳ خانوار متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت گیلان
کد خبر : 1711961
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از تایید نهایی ۲۰۵۳ متقاضی مسکن در طرح جوانی جمعیت استان خبر داد و گفت: واگذاری زمین در ۹ شهر انجام شد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدمهدی علیزاده با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری زمین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان گیلان، اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۴۵۰۳ متقاضی جوانی جمعیت در استان گیلان ثبت نام کردند.

وی از تایید نهایی ۲۰۵۳ متقاضی خبر داد و افزود: خانوارهایی که فرزند سوم به بعدشان پس از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شده و خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال می توانند از مزایای واگذاری زمین رایگان بهره مند شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه تخصیص زمین برای ۸۶۶ متقاضی انجام شده است، تصریح کرد: مساحت اراضی تخصیص داده شده در طرح جوانی جمعیت ۸.۵ هکتار در شهرهای فومن، کیاشهر، شفت، املش، رودسر، منجیل، چاف و چمخاله، تولم شهر و زیباکنار به ارزش ۶۱۴ میلیارد تومان است.

به گفته علیزاده، تامین زمین جوانی جمعیت در آستانه اشرفیه نیز انجام شده و شاهد واگذاری به خانوارهای هدف در آینده نزدیک خواهیم بود.

وی اضافه کرد: تعداد ۵۴۶ متقاضی ساکن روستا نیز تشکیل پرونده داده اند که به بنیاد مسکن استان جهت تخصیص زمین منتقل شد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به افزایش سالانه تقاضای مسکن در گیلان خاطرنشان کرد: بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها ناشی از عدم توازن میان عرضه و تقاضاست و برای رفع این مشکل، لازم است تمامی دستگاه‌ها به‌صورت میدانی و هماهنگ وارد عمل شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ