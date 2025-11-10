افزایش آلودگی هوای خوزستان به ۲۱ شهر

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز دوشنبه ۱۹ آبان در شهر‌های ماهشهر عدد ۲۳۵ و ملاثانی ۲۲۴ AQI را نشان می‌دهد که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا است.

طبق داده‌های این سامانه شاخص کیفی هوا در اهواز، کارون و دشت آزادگان روی عدد ۱۸۹، آغاجاری و خرمشهر ۱۷۵، هویزه ۱۷۴، شوشتر ۱۷۲، بهبهان ۱۶۵، شادگان ۱۵۹، اندیمشک ۱۵۴، باغملک و دزفول ۱۵۲ AQI قرار گرفته است که وضعیت قرمز و ناسالم برای همه را نشان می‌دهد.

همچنین آبادان با ۱۴۰، هفتکل ۱۲۶، امیدیه ۱۲۳، شوش ۱۱۷، لالی ۱۱۶، اندیکا ۱۰۳، هندیجان ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شهر‌های ایذه، دهدز، رامهرمز و مسجدسلیمان شهر‌های با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.

باتوجه به استمرار آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ و صنعتی استان، طی روز‌های گذشته فعالیت آموزشی مدارس بصورت مجازی و در بستر برنامه شاد انجام شد.

گفتنی است؛ براساس اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان؛ با توجه به تداوم آلودگی هوا تا آخر هفته آینده مدارس ابتدایی و نوبت اول متوسطه در شهر‌های استان به جز ایذه، باغملک، صیدون، دزپارت، لالی، بخش‌های الوار گرمسیری اندیمشک و سردشت دزفول غیرحضوری شد.

لازم به ذکر است؛ فعالیت مدارس متوسط نوبت دوم، ادارات و دانشگاه ها، مراکز خدماتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی برقرار است.

