۱۵ دانشآموز دختر در مدرسه «مرضیه» مشهد دچار دودگرفتگی شدند
رییس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد گفت: در پی آتشسوزی ناشی از نقص فنی آبگرمکن دیواری در آبدارخانه مدرسه دخترانه مرضیه، ۱۵ دانشآموز پایه دوم ابتدایی دچار دودگرفتگی و برای بررسی وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، مجید باستانی، عصر یکشنبه اظهار کرد: این حادثه امروز رخ داد و پس از وقوع آن و تماس مدیر مدرسه با اورژانس ۱۱۵، دانشآموزان برای انجام معاینات و اطمینان از سلامت کامل به بیمارستان منتقل شدند.
وی اضافه کرد: به گفته تکنسینهای اورژانس، بیشتر دانشآموزان دچار استرس و اضطراب شده بودند و علائم جسمی حاد نداشتند.
رییس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد ادامه داد: با وقوع این حادثه، آموزش حضوری در نوبت عصر مدرسه تعطیل و آموزشها بهصورت مجازی دنبال شد.
باستانی گفت: بر اساس اعلام بیمارستان، تمامی دانشآموزان در سلامت کامل به سر میبرند و تا ساعت ۱۷ از بیمارستان مرخص خواهند شد.
وی افزود :علت وقوع حادثه و جزییات نقص فنی آبگرمکن توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
دبستان دولتی مرضیه در دوره دوم ابتدایی و در ۲ نوبت صبح و عصر فعالیت دارد.