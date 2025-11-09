خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۵ دانش‌آموز دختر در مدرسه «مرضیه» مشهد دچار دودگرفتگی شدند

۱۵ دانش‌آموز دختر در مدرسه «مرضیه» مشهد دچار دودگرفتگی شدند
کد خبر : 1711749
لینک کوتاه کپی شد.

رییس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد گفت: در پی آتش‌سوزی ناشی از نقص فنی آبگرمکن دیواری در آبدارخانه مدرسه دخترانه مرضیه، ۱۵ دانش‌آموز پایه دوم ابتدایی دچار دودگرفتگی و برای بررسی وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، مجید باستانی، عصر یکشنبه  اظهار کرد: این حادثه امروز رخ داد و پس از وقوع آن و تماس مدیر مدرسه با اورژانس ۱۱۵، دانش‌آموزان برای انجام معاینات و اطمینان از سلامت کامل به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: به گفته تکنسین‌های اورژانس، بیشتر دانش‌آموزان دچار استرس و اضطراب شده بودند و علائم جسمی حاد نداشتند.

رییس آموزش و پرورش ناحیه ۴ مشهد ادامه داد: با وقوع این حادثه، آموزش حضوری در نوبت عصر مدرسه تعطیل و آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال شد.

باستانی گفت: بر اساس اعلام بیمارستان، تمامی دانش‌آموزان در سلامت کامل به سر می‌برند و تا ساعت ۱۷ از بیمارستان مرخص خواهند شد.

وی افزود :علت وقوع حادثه و جزییات نقص فنی آبگرمکن توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

دبستان دولتی مرضیه در دوره دوم ابتدایی و در ۲ نوبت صبح و عصر فعالیت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ