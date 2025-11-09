استاندار خوزستان خبر داد:
تکمیل یک هزار و ۷۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در خوزستان
استاندار خوزستان از تکمیل یک هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد و گفت: یک هزار و ۴۰۱ واحد از این تعداد در یک سال گذشته به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده روز یکشنبه در نشست شورای عالی مسکن با حضور ویدئوکنفرانسی معاون اول رییس جمهور بیان کرد: روند ساخت طرح های نهضت ملی مسکن در خوزستان با سرعت خوبی در حال انجام است و تلاش میکنیم تمامی موانع کار برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مسکن مرتبط با جوانی جمعیت افزود: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ قطعه زمین برای این بخش تخصیص داده شده که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، سه هزار و ۵۰۰ قطعه و در طی یک سال گذشته پنج هزار قطعه زمین اختصاص یافته است.
استاندار خوزستان در ادامه به مسکن محرومین اشاره و تصریح کرد: سهمیه استان در این بخش یک هزار و ۷۰۰ واحد است که زمین همه آنها تهیه و به بنیاد مسکن برای ساخت تحویل داده شده و عملیات احداث در حال انجام است.
موالیزاده با بیان اینکه در بخش قابل توجهی از واحدهای تکمیلشده، محوطهسازی و انشعبات آب، برق و گاز انجام شده، خاطرنشان کرد: همچنین ساخت جوی آب و جدول و زیرساختهای لازم نیز در این مجموعهها صورت گرفته است.
وی از احداث ۲۵ مدرسه در کنار این مجموعههای مسکونی خبر داد و گفت: ساخت این مدارس توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام شده که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده و بخشی دیگر در دست اجراست.
استاندار خوزستان در ادامه به صنعت شهرها اشاره و اظهار کرد: در فاز اول، شروع ساخت مسکن کارگری در شهرهای ماهشهر با سه هزار واحد و در اهواز با یک هزار و ۵۰۰ واحد در دستور کار قرار گرفته است.
چالشهای تامین زمین و تسهیلات
موالیزاده به چالشهای پیشروی ساخت مسکن در استان اشاره و تصریح کرد: مهمترین مشکل مسکن در استان، تأمین زمین کافی و موضوع تسهیلات بانکی است.
وی با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: برخی بانکها مانند بانک مسکن و ملی به خوبی عمل کردهاند، اما بانکهایی مانند ملت، پارسیان، پستبانک، پاسارگاد و کارآفرین به تعهدات خود عمل نکردهاند و بانک رفاه نیز تنها ۳۸ درصد از تعهداتش را محقق کرده است.
استاندار خوزستان یکی از موانع تامین زمین را وجود اراضی کشاورزی در برخی شهرها عنوان و خاطرنشان کرد: ساختوساز در این اراضی ممنوع است که باید با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل چارهاندیشی شود.
وی وجود خطوط لوله نفت، تاسیسات نفتی در برخی مناطق، استقرار پادگانها در محدوده شهرها و همچنین تعیین حریم رودخانهها را از دیگر چالشهای تامین زمین برای ساخت مسکن برشمرد و گفت: مذاکرات برای انتقال پادگانها به خارج از شهر و تعریف دقیق حریم رودخانهها در دست انجام است.
موالیزاده در پایان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع این موانع، ابراز امیدواری کرد که با حمایت و دستورالعملهای رییسجمهور شاهد رفع مشکلات و شتاب بیشتر در اجرای طرحهای مسکن در استان باشند.