کشف 48 فقره سرقت در ساوجبلاغ
فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از کشف 48 فقره انواع سرقت در اجرای طرح پاکسازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ سید امین موسوی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی ساوجبلاغ برای ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد قاطع و قانونی با اخلال گران نظم و امنیت اجتماعی و همچنین افزایش ایجاد احساس امنیت برای شهروندان، طرح پاکسازی را در سطح این شهرستان به مدت 48 ساعت به مرحله اجرا درآوردند.
وی افزود: در اجرای این طرح ماموران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری 8 نفر سارق شدند که تاکنون متهمان به 48 فقره انواع سرقت اعتراف کرده اند.
سرهنگ موسوی با اشاره به کشف مقادیری از انواع مواد مخدر، اظهار داشت: در این طرح، بیش از 700 گرم انواع مواد مخدر کشف، 6 نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و 26 نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری شدند.
این مسئول انتظامی، کشف 118 دستگاه کولر گازی قاچاق، کشف 150 پاکت انواع سیگار قاچاق، کشف 2 دستگاه ماینر قاچاق، کشف یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز، کشف 5 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی و توقیف 56 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را از دیگر نتایج حاصله در اجرای طرح عنوان کرد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح بازتاب بسیار خوبی را در بین شهروندان داشت خاطرنشان کرد: امت حزب اله و مسئولان شهرستانی از اقدامات به عمل آمده پلیس ساوجبلاغ ابراز رضایتمندی داشته و زحمات و تلاش کارکنان انتظامی تقدیر و تشکر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان با تاکید بر استمرار اینگونه طرح ها در طول سال بیان داشت: شهروندان می توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، سارقان و مخلان نظم و امنیت را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.