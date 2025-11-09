کشف 48 فقره سرقت در ساوجبلاغ

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ سید امین موسوی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی ساوجبلاغ برای ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد قاطع و قانونی با اخلال گران نظم و امنیت اجتماعی و همچنین افزایش ایجاد احساس امنیت برای شهروندان، طرح پاکسازی را در سطح این شهرستان به مدت 48 ساعت به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری 8 نفر سارق شدند که تاکنون متهمان به 48 فقره انواع سرقت اعتراف کرده اند.

سرهنگ موسوی با اشاره به کشف مقادیری از انواع مواد مخدر، اظهار داشت: در این طرح، بیش از 700 گرم انواع مواد مخدر کشف، 6 نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و 26 نفر معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری شدند.

این مسئول انتظامی، کشف 118 دستگاه کولر گازی قاچاق، کشف 150 پاکت انواع سیگار قاچاق، کشف 2 دستگاه ماینر قاچاق، کشف یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز، کشف 5 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی و توقیف 56 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را از دیگر نتایج حاصله در اجرای طرح عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح بازتاب بسیار خوبی را در بین شهروندان داشت خاطرنشان کرد: امت حزب اله و مسئولان شهرستانی از اقدامات به عمل آمده پلیس ساوجبلاغ ابراز رضایتمندی داشته و زحمات و تلاش کارکنان انتظامی تقدیر و تشکر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در پایان با تاکید بر استمرار اینگونه طرح ها در طول سال بیان داشت: شهروندان می توانند هرگونه اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، سارقان و مخلان نظم و امنیت را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

