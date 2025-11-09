خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشدید پلیس راه خوزستان با رانندگان دارای سرعت غیر مجاز

تشدید پلیس راه خوزستان با رانندگان دارای سرعت غیر مجاز
کد خبر : 1711632
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه خوزستان گفت: با رانندگان متخلف با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محور‌های خوزستان برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به اینکه نخستین عامل تصادفات در محور‌های استان خطای انسانی است، افزود: عدم رعایت مقررات رانندگی، تخطئی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و عدم رعایت حق تقدم از بیشترین  عوامل تصادفات در استان است.

وی ادامه داد: با دستور مرجع قضایی طرح برخورد با رانندگانی که با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محور‌های استان تردد می‌کنند اجرا می‌شود که براساس آن و با بهره گیری از دوربین‌های ثبات هوشمند که روزانه تخلفات را ثبت می‌کنند این رانندگان شناسایی می‌شوند.

رئیس پلیس راه خوزستان عنوان کرد: هممچنین با توجه به شرایط آب و هوایی استان و پدیده مه در محور‌های خوزستان طرح آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان در دستور کار قرار گرفته است. روزانه ۱۵۰ هزار نفر از کارگران و کارمندان موسسات مختلف در جاده‌های خوزستان تردد می‌کنند که در این طرح رانندگان سرویس این موسسات تحت آموزش قرار می‌گیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ