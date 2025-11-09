تشدید پلیس راه خوزستان با رانندگان دارای سرعت غیر مجاز
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: با رانندگان متخلف با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محورهای خوزستان برخورد قانونی میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به اینکه نخستین عامل تصادفات در محورهای استان خطای انسانی است، افزود: عدم رعایت مقررات رانندگی، تخطئی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و عدم رعایت حق تقدم از بیشترین عوامل تصادفات در استان است.
وی ادامه داد: با دستور مرجع قضایی طرح برخورد با رانندگانی که با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محورهای استان تردد میکنند اجرا میشود که براساس آن و با بهره گیری از دوربینهای ثبات هوشمند که روزانه تخلفات را ثبت میکنند این رانندگان شناسایی میشوند.
رئیس پلیس راه خوزستان عنوان کرد: هممچنین با توجه به شرایط آب و هوایی استان و پدیده مه در محورهای خوزستان طرح آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان در دستور کار قرار گرفته است. روزانه ۱۵۰ هزار نفر از کارگران و کارمندان موسسات مختلف در جادههای خوزستان تردد میکنند که در این طرح رانندگان سرویس این موسسات تحت آموزش قرار میگیرند.