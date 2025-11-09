سرپرست جهاد سازمان کشاورزی استان مطرح کرد؛
گشایش کریدور جدید صادراتی فارس به اروپا
سرپرست سازمان جهاد سازمان کشاورزی استان فارس گفت: در یک گام استراتژیک برای تکمیل زنجیره دیپلماسی اقتصادی- امنیت غذایی استان فارس با عقد تفاهمنامهای، از ظرفیت "منطقه آزاد تجاری "AIRITOM در استان سرخاندریا برای صادرات مستقیم انجیر، انار و سایر محصولات تولیدی فارس به بازارهای اروپا استفاده میکند.
وی با بیان اینکه مسیر جدید ترانزیتی مذکور که با بهرهگیری از زیرساختهای لجستیکی سرخاندریا برقرار میشود، نویدبخش کاهش هزینهها و زمان حملونقل و تثبیت جایگاه محصولات شاخص فارس در بازار پرتقاضای اروپا است، افزود: پایانه مذکور با اتصال به شبکههای حملونقل ریلی و جادهای منطقه، یک پل ترانزیتی امن و کارآمد را برای دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.
بهجت حقیقی تصریح کرد: این تفاهمنامه صرفاً محدود به صادرات نیست، بلکه در قالب یک بسته همکاری کشاورزی و تجاری میان استان فارس و سرخاندریا طراحی شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: اجرای طرحهای کشت فراسرزمینی در اراضی مستعد سرخاندریا، با تمرکز بر خوراک دام و محصولات استراتژیک، تامین بازار منطقهای از جمله صادرات مرکبات فارس به منظور تأمین بخشی از نیاز مصرفی بازار داخلی ازبکستان و ترانزیت به اروپا و استفاده از پایانه AIRITOM برای صادرات پرحجم انجیر، انار و سایر محصولات به قاره اروپا محورهای این بسته همکاری می باشد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: حرکت بخش کشاورزی و بازرگانی فارس به سمت دیپلماسی فعال اقتصادی و استفاده از شرکای منطقهای برای غلبه بر چالشهای ترانزیتی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی از نتایج همکاری مذکور است.