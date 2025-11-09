خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست جهاد سازمان کشاورزی استان مطرح کرد؛

گشایش کریدور جدید صادراتی فارس به اروپا

گشایش کریدور جدید صادراتی فارس به اروپا
کد خبر : 1711611
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان جهاد سازمان کشاورزی استان فارس گفت: در یک گام استراتژیک برای تکمیل زنجیره دیپلماسی اقتصادی- امنیت غذایی استان فارس با عقد تفاهم‌نامه‌ای، از ظرفیت "منطقه آزاد تجاری "AIRITOM در استان سرخان‌دریا برای صادرات مستقیم انجیر، انار و سایر محصولات تولیدی فارس به بازارهای اروپا استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی تصریح کرد: در جریان سفر اخیر استاندار و هیئت همراه به ازبکستان، توافق شد تا محصولات کشاورزی منتخب استان، پس از فرآوری و بسته‌بندی بر اساس استانداردهای اروپایی از طریق «پایانه AIRITOM » واقع در شهر مرزی ترمذ (همجوار با افغانستان) از توابع استان سرخان‌دریا به مقصد کشورهای اروپایی بارگیری شوند.

وی با بیان اینکه مسیر جدید ترانزیتی مذکور که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های لجستیکی سرخان‌دریا برقرار می‌شود، نویدبخش کاهش هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل و تثبیت جایگاه محصولات شاخص فارس در بازار پرتقاضای اروپا است، افزود: پایانه مذکور با اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای منطقه، یک پل ترانزیتی امن و کارآمد را برای دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.

بهجت حقیقی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه صرفاً محدود به صادرات نیست، بلکه در قالب یک بسته همکاری کشاورزی و تجاری میان استان فارس و سرخان‌دریا طراحی شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: اجرای طرح‌های کشت فراسرزمینی در اراضی مستعد سرخان‌دریا، با تمرکز بر خوراک دام و محصولات استراتژیک، تامین بازار منطقه‌ای از جمله صادرات مرکبات فارس به منظور تأمین بخشی از نیاز مصرفی بازار داخلی ازبکستان و ترانزیت به اروپا و استفاده از پایانه AIRITOM برای صادرات پرحجم انجیر، انار و سایر محصولات به قاره اروپا محورهای این بسته همکاری می باشد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: حرکت بخش کشاورزی و بازرگانی فارس به سمت دیپلماسی فعال اقتصادی و استفاده از شرکای منطقه‌ای برای غلبه بر چالش‌های ترانزیتی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی از نتایج همکاری مذکور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ