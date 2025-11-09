گشایش کریدور جدید صادراتی فارس به اروپا

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی تصریح کرد: در جریان سفر اخیر استاندار و هیئت همراه به ازبکستان، توافق شد تا محصولات کشاورزی منتخب استان، پس از فرآوری و بسته‌بندی بر اساس استانداردهای اروپایی از طریق «پایانه AIRITOM » واقع در شهر مرزی ترمذ (همجوار با افغانستان) از توابع استان سرخان‌دریا به مقصد کشورهای اروپایی بارگیری شوند.

وی با بیان اینکه مسیر جدید ترانزیتی مذکور که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های لجستیکی سرخان‌دریا برقرار می‌شود، نویدبخش کاهش هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل و تثبیت جایگاه محصولات شاخص فارس در بازار پرتقاضای اروپا است، افزود: پایانه مذکور با اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای منطقه، یک پل ترانزیتی امن و کارآمد را برای دسترسی به بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.

بهجت حقیقی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه صرفاً محدود به صادرات نیست، بلکه در قالب یک بسته همکاری کشاورزی و تجاری میان استان فارس و سرخان‌دریا طراحی شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: اجرای طرح‌های کشت فراسرزمینی در اراضی مستعد سرخان‌دریا، با تمرکز بر خوراک دام و محصولات استراتژیک، تامین بازار منطقه‌ای از جمله صادرات مرکبات فارس به منظور تأمین بخشی از نیاز مصرفی بازار داخلی ازبکستان و ترانزیت به اروپا و استفاده از پایانه AIRITOM برای صادرات پرحجم انجیر، انار و سایر محصولات به قاره اروپا محورهای این بسته همکاری می باشد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: حرکت بخش کشاورزی و بازرگانی فارس به سمت دیپلماسی فعال اقتصادی و استفاده از شرکای منطقه‌ای برای غلبه بر چالش‌های ترانزیتی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی از نتایج همکاری مذکور است.

