خبرگزاری کار ایران
رها کردن احشام جان انسانی را در سیاهکل گرفت

رها کردن احشام جان انسانی را در سیاهکل گرفت
رئیس پلیس راه گیلان از جان‌باختن یک نفر بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک رأس حشم در سیاهکل خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور سنگر به سیاهکل بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پراید پس از برخورد با یک رأس گاومیش رها شده در حریم راه منحرف و با یک دستگاه کامیون که در مسیر خود در حال حرکت بود برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان با بیان اینکه متأسفانه در این تصادف راننده سواری پراید که مردی ۳۳ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرد، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را رها کردن حشم در سطح سواره رو اعلام کرده‌اند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۲۰۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی رها کردن حشم در سطح سواره رو ممنوع است، اضافه کرد: بی توجهی به این موضوع منجر به بروز حوادث تلخ و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی می‌شود، از این رو صاحبان احشام باید ضمن رعایت مقررات، از هرگونه رهاسازی دام خود در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.

