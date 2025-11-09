قلعه تاریخی قلاقوره بیجار نیازمند مرمت است

به گزارش ایلنا، پویا طالب نیا روز یکشنبه در بازدید میدانی از قلعه تاریخی قلاقوره که با همراهی فرماندار بیجار و جمعی از مسئولان شهرستان انجام شد، بر لزوم حفاظت و مرمت اصولی این اثر تاریخی تأکید کرد.

وی ادامه داد: قلعه قلاقوره با توجه به ارزش فرهنگی و معماری خود، در صورت مرمت و بهره‌برداری صحیح می‌تواند نقش موثری در توسعه گردشگری شهرستان بیجار ایفا کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: این بازدید با هدف ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی قلعه و برنامه‌ریزی برای حفاظت آن انجام شد تا زمینه بهره‌برداری اصولی از این میراث تاریخی فراهم شود.

قلعه قلاقوره در بخش مرکزی شهرستان بیجار، دهستان سیلتان و در فاصله حدود ۵۶۰۰ متری جنوب‌شرقی روستای چشمه سنگین واقع شده و از یادگارهای کهن و میراث‌دار تاریخ و تمدن منطقه محسوب می‌شود؛ این قلعه در ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ با شماره ثبت ۲۴۷۱۷ به ثبت ملی رسیده است.

