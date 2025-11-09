خبرگزاری کار ایران
هوای کلانشهر مشهد آلوده‌ است

هوای کلانشهر مشهد امروز برای دومین روز متوالی آلوده است و شاخص کیفیت هوا در محدوده «ناسالم» را تجربه می‌کند و شهروندان در پاییز امسال پس از گذراندن دوره‌ طاقت‌فرسای ۲۷ روز آلودگی مداوم، فرصت کوتاهی برای تنفس هوای سالم داشتند و این بار با رشد صعودی آلاینده‌های فسیلی تنفس دوباره برای‌شان دشوار شده است.

به گزارش ایلنا، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز یکشنبه افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۱ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۲۰ نیز گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای منطقه «نخریسی» مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و هوای ۱۷ منطقه دیگر این شهر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، اضافه کرد: کیفیت هوا در پنج منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا هم در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اضافه کرد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت خروج از منزل توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی افزود: انتظار است شهروندان مشهدی همچنین با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفاء کنند.

