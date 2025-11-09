خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرعت غیر مجاز در منظریه شهرکرد منجر به فوت دو نفر شد

سرعت غیر مجاز در منظریه شهرکرد منجر به فوت دو نفر شد
کد خبر : 1711292
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: سرعت غیر مجاز و تخلفات حادثه ساز راننده ی پژو ۴۰۵ در منظریه شهرکرد منجر به فوت دو نفر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج حسین‌پور از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در شب گذشته در شهرک منظریه شهرکرد خبر داد و گفت: این حادثه در خیابان شهید آقابزرگی رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به دلیل خروج از مسیر و برخورد با تیر چراغ برق در پیاده‌رو دچار سانحه شد که در پی آن راننده و دو سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: متأسفانه دو نفر از مجروحان این سانحه به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حسین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان، علت اصلی این حادثه تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت غیرمجاز و عبور از محل ممنوع اعلام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ