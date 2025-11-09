سرعت غیر مجاز در منظریه شهرکرد منجر به فوت دو نفر شد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان چهارمحالوبختیاری گفت: سرعت غیر مجاز و تخلفات حادثه ساز راننده ی پژو ۴۰۵ در منظریه شهرکرد منجر به فوت دو نفر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج حسینپور از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در شب گذشته در شهرک منظریه شهرکرد خبر داد و گفت: این حادثه در خیابان شهید آقابزرگی رخ داد.
وی افزود: یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به دلیل خروج از مسیر و برخورد با تیر چراغ برق در پیادهرو دچار سانحه شد که در پی آن راننده و دو سرنشین خودرو مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: متأسفانه دو نفر از مجروحان این سانحه به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
سرهنگ حسینپور در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان، علت اصلی این حادثه تخلفات حادثهساز از جمله سرعت غیرمجاز و عبور از محل ممنوع اعلام شده است.