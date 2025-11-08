خبرگزاری کار ایران
۵۰ نفر در هتل آپارتمانی در مشهد در اثر نشت گاز مسموم شدند

۵۰ نفر در هتل آپارتمانی در مشهد در اثر نشت گاز مسموم شدند
کد خبر : 1711280
سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: ۵۰ نفر در یک هتل آپارتمان دچار مسمومیت ناشی از نشت گاز منوکسید کربن شدند که ۱۴ نفرشان به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن نجمی روز شنبه افزود: عصر امروز در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر نشت گاز منوکسید کربن در یک هتل آپارتمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه عملیاتی به محل حادثه در خیابان شارستان اعزام شدند.

وی اضافه کرد: بر اثر این حادثه ۵۰ نفر از مسافران علایم مسمومیت داشتند که ۱۴ نفر به علت وخامت شرایط به سرعت توسط ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در کلانشهر مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.

