معاون عمرانی استاندار البرز در دیدار با استاندار قزوین خبر داد:
انتخاب اتوبان غدیر بهعنوان محور جایگزین اتوبان قزوین-کرج
معاون عمرانی استاندار البرز گفت: اتوبان غدیر به عنوان محور جایگزین انتخاب شده و استان البرز برای اجرای این طرح مصمم است، چرا که وسایل نقلیه سنگین ایمنی این آزادراه را به مخاطره انداختهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی صفری عصر امروز در جلسه هماندیشی کنترل ترافیک اتوبان قزوین-کرج به نقش محوری این اتوبان در ترانزیت کشور اشاره کرد و گفت: این محور مسیر 15 استان کشور است و روزانه تعداد زیادی مسافر و شهروندان از آن عبور میکنند و حفظ جان این مسافران برای ما اهمیت دارد.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه حدود نیمدرصد جادههای کشور در استان البرز است، اما 28 درصد ترافیک کشور در این استان وجود دارد و این یعنی حجم زیاد خودرو که باید برای ایمنی و روانسازی ترافیک این محور از همه ابزارها و روشها استفاده کرد.
صفری افزود: این طرح ضمن کاهش چشمگیر ترافیک میتواند امنیت انبوه مسافران را تا حدودی تأمین کند.
محمد نوذری، استاندار قزوین نیز استقبال از این طرح به بعضی از اشکالاتی که ممکن است در طی اجرا رخ دهد، اشاره و اعلام کرد که باید شرایطی فراهم شود تا ترانزیت کالا با چالشی مواجه نشود.
وی ادامه داد: با کلیات این طرح موافق هستم، اما برای رسیدن به راهکارهای برونرفت از چالشهای احتمالی باید جلسات کارشناسی برگزار شود و موضوعات به صورت فنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.