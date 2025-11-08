کشف ۱۷۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز در اهواز
فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۱۷۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز در چند انبار حاشیهای شهرستان اهواز خبر داد و گفت: در این ارتباط هفت نفر دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی، امروز شنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر راهاندازی چند مزرعه استخراج ارز دیجیتال در انبارهای حاشیهای اهواز، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس پس از اطمینان از صحت گزارش و با هماهنگی مرجع قضائی به محل اعزام شدند که در بازرسی از انبارها ۱۷۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به دستگیری هفت نفر در این رابطه اظهار کرد: کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
سردار میرفیضی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی تاکید کرد: پلیس در راستای صیانت از بیتالمال و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، با افرادی که با استفاده از برق یارانهای اقدام به استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال میکنند، برخورد قاطع میکند.
فرمانده انتظامی استان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشابه، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
کشف بیش از ۱۴۰ دستگاه ماینر قاچاق در چند شهرستان خوزستان
ماموران انتظامی و امنیت اقتصادی خوزستان در چند عملیات جداگانه در شهرستانهای شوشتر، شادگان، بهبهان و کارون بیش از ۱۴۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز را کشف کردند.
سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان نیز گفت: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و در بازرسی از منازل مسکونی در شهرستانهای بهبهان، کارون و شادگان موفق به کشف ۶۷ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۶۹ میلیارد ریال شدند.
وی افزود: در این عملیاتها سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
در ادامه، سرهنگ حسین زلقی جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان شوشتر نیز با شناسایی و بازرسی از یک انبار در یکی از روستاهای این شهرستان، ۷۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز را به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال کشف و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه مبارزه با استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: استفاده غیرمجاز از برق یارانهای در این فعالیتها سبب وارد شدن خسارت به شبکه برق و تضییع حقوق عمومی میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیتهای مشابه، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس، با سامانه ۱۹۷ در ارتباط باشند.