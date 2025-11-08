خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عصر امروز اتفاق افتاد؛

تصادف دو خودرو در محور باغ‌ملک به میداود با ۵ مصدوم

تصادف دو خودرو در محور باغ‌ملک به میداود با ۵ مصدوم
کد خبر : 1711228
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخورد دو خودرو وانت و سواری پراید در محور باغملک به میداود و مصدومیت ۵ سرنشین خبر داد. .

به گزارش ایلنا از خوزستان،  مهران احمدی بلوطکی  اظهار کرد: بنا بر اعلام ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)در تاریخ ۱۷ آبان و در ساعت ۱۵:۰۵ دقیقه، یک حادثه رانندگی در محور باغ‌ملک به میداود در گردنه میداود رخ داد.  

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه پراید وانت با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد که منجر به مصدومیت ۵ نفر مذکر در رده‌های سنی ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۵۵ و ۵۶ ساله شد.  

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند. تیم‌های امدادی اقدامات اولیه درمانی را در صحنه انجام دادند و سپس مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید طباطبایی باغ‌ملک منتقل شدند.  

احمدی خاطرنشان کرد: حال عمومی مصدومان، مطلوب گزارش شده و روند درمانی آن‌ها در حال طی شدن است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ