عصر امروز اتفاق افتاد؛
تصادف دو خودرو در محور باغملک به میداود با ۵ مصدوم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از برخورد دو خودرو وانت و سواری پراید در محور باغملک به میداود و مصدومیت ۵ سرنشین خبر داد. .
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: بنا بر اعلام ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)در تاریخ ۱۷ آبان و در ساعت ۱۵:۰۵ دقیقه، یک حادثه رانندگی در محور باغملک به میداود در گردنه میداود رخ داد.
وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه پراید وانت با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد که منجر به مصدومیت ۵ نفر مذکر در ردههای سنی ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۵۵ و ۵۶ ساله شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند. تیمهای امدادی اقدامات اولیه درمانی را در صحنه انجام دادند و سپس مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک منتقل شدند.
احمدی خاطرنشان کرد: حال عمومی مصدومان، مطلوب گزارش شده و روند درمانی آنها در حال طی شدن است.