دومین دوره مسابقات شو سواره در شهرستان رودان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسین روحی نایب رییس و دبیر هیات سوارکاری هرمزگان گفت: با قدردانی از حضور پرشور مردم در این همایش گفت: استقبال مردم رودان از این همایش بسیار قابل توجه بود. برای برگزاری این رویداد از ماه‌ها قبل برنامه ریزی‌هایی انجام شد.

روحی افزود: جا دارد از تلاش‌های سرپرست اداره ورزش وجوانان، هیئت سوارکاری رودان،فرماندار ،شهردار، شورای شهر ، اورژانس ، آتش نشانی و همه کسانی که در برگزاری همایش همراهی کردند، سپاسگزاری کنیم.



وی تصریح کرد:در این رویداد ورزشی 40 راس اسب از استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر و اصفهان حضور یافتند و مهارت‌های خود را در قالب آیین‌ها و نمایش‌های سنتی سوارکاری به نمایش گذاشتند.



حضور پیشکسوتان برجسته سوارکاری کشور در این رویداد بر غنای فنی و فرهنگی آن افزود و فرصتی برای انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف سوارکاران فراهم ساخت.



هدف از برگزاری این فستیوال، ترویج فرهنگ اصیل سوارکاری، ارتقای سطح کیفی مسابقات محلی و معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان رودان عنوان شد.



در پایان مراسم، از پیشکسوتان سوارکاری کشور و سوارکاران برتر فستیوال با اهدای لوح سپاس و جوایز تقدیر به عمل آمد.



لازم بذکر است که در این فستیوال برای اولین بار بانوان سوارکار در کنار آقایان با هم به رقابت پرداختند.

