هشدار هواشناسی درباره آلودگی هوای البرز

اداره‌کل هواشناسی البرز با صدور هشدار سطح زرد پایداری جو از افزایش غبار، کاهش کیفیت هوا و انباشت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی استان از روز یکشنبه تا چهارشنبه این هفته خبر داد

به گزارش ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به صدور هشدار سطح زرد پایداری جو و افزایش غبار در بخش‌های مرکزی و جنوبی استان گفت: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی بیانگر تداوم شرایط پایدار در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به وارونگی دما، افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

حقی‌آبی افزود: امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ آسمان اکثر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات شاهد غبار محلی خواهیم بود. این وضعیت تا روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ادامه دارد و در ساعات شب سه‌شنبه رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، زمان آغاز این وضعیت از یکشنبه ۱۸ آبان تا چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام شده و نوع مخاطره آن «پتانسیل انباشت آلاینده‌ها و افزایش غبار» است که منجر به کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر کرج طی این مدت بین ۲۱ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد نوسان دارد. بیشینه دما در چهارباغ و نظرآباد ۲۴ درجه، در اشتهارد ۲۳ درجه، در فردیس ۲۲ درجه، در ساوجبلاغ ۲۰ درجه و در طالقان ۱۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به توصیه‌های این هشدار افزود: به شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از حضور در فضای باز خودداری کنند.

