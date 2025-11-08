هشدار هواشناسی درباره آلودگی هوای البرز

به گزارش ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به صدور هشدار سطح زرد پایداری جو و افزایش غبار در بخش‌های مرکزی و جنوبی استان گفت: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی بیانگر تداوم شرایط پایدار در منطقه البرز مرکزی است که با توجه به وارونگی دما، افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

حقی‌آبی افزود: امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ آسمان اکثر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات شاهد غبار محلی خواهیم بود. این وضعیت تا روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ادامه دارد و در ساعات شب سه‌شنبه رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، زمان آغاز این وضعیت از یکشنبه ۱۸ آبان تا چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام شده و نوع مخاطره آن «پتانسیل انباشت آلاینده‌ها و افزایش غبار» است که منجر به کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر کرج طی این مدت بین ۲۱ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد نوسان دارد. بیشینه دما در چهارباغ و نظرآباد ۲۴ درجه، در اشتهارد ۲۳ درجه، در فردیس ۲۲ درجه، در ساوجبلاغ ۲۰ درجه و در طالقان ۱۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به توصیه‌های این هشدار افزود: به شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از حضور در فضای باز خودداری کنند.

