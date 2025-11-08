گاز سمی چاه، مرد 57 ساله را به کام مرگ کشاند

به گزارش ایلنا از همدان، محمد مالمیر اظهار کرد: روز گذشته یک مرد میانسال در روستای منگاوی از توابع شهر جوکار، برای لایروبی چاه آب باغ خود وارد چاه شد و به دلیل وجود گازهای سمی و خفه‌کننده در فضای بسته‌ چاه، دچار خفگی و فوت در محل شد.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، اعضای خانواده که قصد کمک به وی را داشتند، به‌دلیل غلظت بالای گاز و نبود اکسیژن کافی نتوانستند وارد چاه شوند و در نهایت جسد متوفی با حضور نیروهای امدادی از چاه خارج و برای بررسی‌های قانونی به پزشکی قانونی استان منتقل شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان درباره خطر بالای گازهای موجود در چاه‌ها گفت: گاز چاه ترکیبی از گازهای خطرناک از جمله متان (CH₄)، هیدروژن سولفید (H₂S)، دی‌اکسیدکربن (CO₂) و در برخی موارد آمونیاک (NH₃) و مونوکسیدکربن (CO) است.

مالمیر اظهار کرد: این گازها در نتیجه تجزیه مواد آلی و فاضلاب در محیط‌های بسته ایجاد شده که می تواند جای اکسیژن را گرفته یا باعث مسمومیت شدید شود.

وی ادامه داد: استنشاق این گازها موجب سردرد، سرگیجه، تهوع، بی‌هوشی و مرگ سریع می‌شود، بنابراین ورود به چاه بدون تهویه مناسب و تجهیزات تنفسی حرفه‌ای بسیار خطرناک است.

مالمیر بیان کرد: قبل از ورود به چاه باید با استفاده از دستگاه گازسنج چندمنظوره میزان اکسیژن و غلظت گازهای سمی بررسی و در صورت وجود گاز، چاه باید با فن یا دمنده قوی تهویه شده تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

انتهای پیام/