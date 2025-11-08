خبرگزاری کار ایران
تعزیر قاچاقچی ۷۶ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت در آبادان

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت قاچاقچی ۷۶ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۷۶ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۶۸ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف‌شده محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه همچنین بابت لنج صیادی حامل سوخت کشف‌شده، ۳۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۰۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: مأموران دریابانی شهرستان آبادان در حین گشت‌زنی و پس از توقیف یک فروند لنج صیادی و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

