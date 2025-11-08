قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

