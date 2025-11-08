خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره منابع طبیعی آستارا خبر داد:

حمله سودجویان به دو تن از ماموران منابع طبیعی آستارا/یک نفر دستگیر شد

رئیس اداره منابع طبیعی آستارا گفت: سودجویان منابع طبیعی با تبر و داس به دو جنگلبان حمله و آنان را از ناحیه صورت و بینی زخمی کردند. یک نفر از اغتشاشگران توسط مأموران پاسگاه لوندویل دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از آستارا، علیرضا قمی، رئیس اداره منابع طبیعی آستارا  از وقوع حادثه برای جنگلبانان آستارا خبر داد و اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا طی انجام اجرای حکم قانونی و قضایی با همراهی نیروی انتظامی پاسگاه لوندویل نسبت به بازپس گیری اراضی ساحلی به مساحت چهار هزار و ۸۱۱ مترمربع که در حال تبدیل شدن به باغ کیوی توسط عده ای متصرف بود، اقدام کردند.

وی گفت: در جریان این عملیات عده ای از سودجویان منابع طبیعی با سلاح سرد شامل تبر و داس به ماموران حمله کردند که در این درگیری دو تن از مأموران اداره منابع طبیعی آستارا از ناحیه صورت زخمی و دچار شکستگی بینی شدند؛ همچنین ماشین و موتور مامورین نیز دچار خسارت شد.

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا از دستگیری یک نفر توسط مأموران پاسگاه لوندویل خبر داد.

 

