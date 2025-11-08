حمله سودجویان به دو تن از ماموران منابع طبیعی آستارا/یک نفر دستگیر شد

به گزارش ایلنا از آستارا، علیرضا قمی، رئیس اداره منابع طبیعی آستارا از وقوع حادثه برای جنگلبانان آستارا خبر داد و اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا طی انجام اجرای حکم قانونی و قضایی با همراهی نیروی انتظامی پاسگاه لوندویل نسبت به بازپس گیری اراضی ساحلی به مساحت چهار هزار و ۸۱۱ مترمربع که در حال تبدیل شدن به باغ کیوی توسط عده ای متصرف بود، اقدام کردند.

وی گفت: در جریان این عملیات عده ای از سودجویان منابع طبیعی با سلاح سرد شامل تبر و داس به ماموران حمله کردند که در این درگیری دو تن از مأموران اداره منابع طبیعی آستارا از ناحیه صورت زخمی و دچار شکستگی بینی شدند؛ همچنین ماشین و موتور مامورین نیز دچار خسارت شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا از دستگیری یک نفر توسط مأموران پاسگاه لوندویل خبر داد.

