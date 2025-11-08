خبرگزاری کار ایران
مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر:

آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای الیت مهار شد

آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای الیت مهار شد
مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر با بیان اینکه آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای الیت پس از ۴۸ ساعت تلاش نیروهای منابع طبیعی و جوامع محلی مهار شد، گفت: آتش ناشی از شعله‌ور شدن یک درخت خشک بوده و با وجود شرایط سخت منطقه، عملیات اطفا به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی در ارتفاعات حوالی روستای الیت، در مرز جنگل و مرتع موسوم به دراکینگ آغاز شده بود با تلاش بی‌وقفه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و همیاران طبیعت مهار شد.

مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با وجود شرایط سخت و صعب‌العبور بودن منطقه که ارتفاع آن نزدیک به سه هزار متر از سطح دریا است، آتش‌سوزی پس از حدود ۴۸ ساعت با همکاری جوامع محلی و مسئولان منطقه به طور کامل اطفا شد.

وی افزود: علت اصلی آتش‌سوزی، شعله‌ور شدن یک درخت خشک بود که دود از کنده‌های آن متصاعد شده و آتش مجدداً در منطقه شعله‌ور می‌شد. خوشبختانه با تلاش نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و همیاران طبیعت، آتش به طور کامل مهار شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران توضیح داد: با وجود مشکلاتی مانند وزش باد شدید و دشواری در دسترسی به منطقه، تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش انجام شد. 

وی ادامه داد: شرایط جغرافیایی خاص منطقه که صخره‌‌ای است، استفاده از بالگرد را برای اطفای آتش غیرممکن کرده بود.

در حال حاضر، آتش‌سوزی کاملاً مهار شده و نیروها در حال انجام عملیات نهایی برای اطمینان از خاموشی کامل منطقه هستند. این در حالی است که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس مسئولیت حفاظت از ۱۵۶ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی و مرتعی را بر عهده دارد.

