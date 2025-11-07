برخورد تریلر با سمند در کاشان ۳ فوتی داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد فرزندی‌پور از وقوع تصادف مرگبار بین یک دستگاه تریلر و خودروی سواری سمند در مسیر جاده بی‌سیم خبر داد.

وی با اشاره به اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس گفت: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های چمران و عوارضی به‌همراه نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

فرزندی‌پور با تأیید فوت سه نفر در این سانحه افزود: متأسفانه مصدومان حادثه به‌دلیل شدت جراحات وارده در محل وقوع تصادف جان خود را از دست دادند.

در همین زمینه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: یک مورد حریق عصر امروز ۱۶ آبان در میدان امام علی(ع ) ابتدای جاده آنتن به ستاد فرماندهی عملیات سازمان اعلام شد.

سید مصطفی محتشمیان افزود: ۶ نفر از نیروهای آتش نشانی از ایستگاه‌های ۴و۹ به محل حادثه اعزام شدند که در مدت ۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه به محل رسیدند.

وی با اشاره به اینکه فوتی ها مرد، میانسال و از سرنشینان خودروی سواری بودند افزود: شدت حادثه منجر به فوت سه شهروند شده است.

به گفته محتشمیان ۶ نفر آتش‌نشان با سه خودروی عملیاتی شامل یک خودروی سنگین، یک خودروی نجات و یک خودرو اطفائیه سبک پیشرو به محل حادثه اعزام شدند.

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان تصریح کرد: متاسفانه به دلیل شدت برخورد تریلر و خودروی سواری سمند حریق اتفاق افتاده است.

انتهای پیام/