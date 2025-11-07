خبرگزاری کار ایران
برخورد تریلر با سمند در کاشان ۳ فوتی داشت

برخورد تریلر با سمند در کاشان ۳ فوتی داشت
کد خبر : 1710755
رئیس اورژانس کاشان گفت: سه سرنشین خودروی سمند بر اثر برخورد شدید با تریلر در محور بیسیم جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد فرزندی‌پور از وقوع تصادف مرگبار بین یک دستگاه تریلر و خودروی سواری سمند در مسیر جاده بی‌سیم خبر داد.

وی با اشاره به اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس گفت: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های چمران و عوارضی به‌همراه نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

فرزندی‌پور با تأیید فوت سه نفر در این سانحه افزود: متأسفانه مصدومان حادثه به‌دلیل شدت جراحات وارده در محل وقوع تصادف جان خود را از دست دادند.

 

در همین زمینه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: یک مورد حریق عصر امروز ۱۶ آبان در میدان امام علی(ع ) ابتدای جاده آنتن به ستاد فرماندهی عملیات سازمان اعلام شد.

سید مصطفی محتشمیان افزود: ۶ نفر از نیروهای آتش نشانی از ایستگاه‌های ۴و۹ به محل حادثه اعزام شدند که در مدت ۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه به محل رسیدند.

وی با اشاره به اینکه فوتی ها مرد، میانسال و از سرنشینان خودروی سواری بودند افزود: شدت حادثه منجر به فوت سه شهروند شده است.

به گفته  محتشمیان  ۶ نفر آتش‌نشان با سه خودروی عملیاتی شامل یک خودروی سنگین، یک خودروی نجات و یک خودرو اطفائیه سبک پیشرو به محل حادثه اعزام شدند.

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان تصریح کرد: متاسفانه به دلیل شدت برخورد تریلر و خودروی سواری سمند حریق اتفاق افتاده است.

