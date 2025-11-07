برخورد دو دستگاه خودرو در محور ارتباطی نورآباد به هرسین با یک کشته و ۲ زخمی

به گزارش ایلنا، فرزاد میر سپهوند روز جمعه شانزدهم آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه در محدوده سنجابی از توابع شهرستان دلفان رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز فوریت‌های پزشکی، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری نورآباد با استفاده از تجهیزات ویژه، سرنشینان محبوس در خودرو را خارج کردند و مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ابن‌سینا منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان با بیان اینکه علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی از هرگونه سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

انتهای پیام/