رئیس اورژانس پیشبیمارستانی لرستان خبر داد؛
برخورد دو دستگاه خودرو در محور ارتباطی نورآباد به هرسین با یک کشته و ۲ زخمی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی لرستان از کشته و زخمی شدن سه نفر بر اثر برخورد شدید ۲ دستگاه خودرو پراید و پژو پارس در محور ارتباطی نورآباد به هرسین یخبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزاد میر سپهوند روز جمعه شانزدهم آبان ماه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه در محدوده سنجابی از توابع شهرستان دلفان رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز فوریتهای پزشکی، تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای آتشنشانی شهرداری نورآباد با استفاده از تجهیزات ویژه، سرنشینان محبوس در خودرو را خارج کردند و مصدومان توسط آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ابنسینا منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی لرستان با بیان اینکه علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی از هرگونه سبقت غیرمجاز خودداری کنند.