خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان خبر داد؛

برخورد دو دستگاه خودرو در محور ارتباطی نورآباد به هرسین با یک کشته و ۲ زخمی

برخورد دو دستگاه خودرو در محور ارتباطی نورآباد به هرسین با یک کشته و ۲ زخمی
کد خبر : 1710736
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان از کشته و زخمی شدن سه نفر بر اثر برخورد شدید ۲ دستگاه خودرو پراید و پژو پارس در محور ارتباطی نورآباد به هرسین یخبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزاد میر سپهوند روز جمعه شانزدهم آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه در محدوده سنجابی از توابع شهرستان دلفان رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز فوریت‌های پزشکی، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند. 

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری نورآباد با استفاده از تجهیزات ویژه، سرنشینان محبوس در خودرو را خارج کردند و مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ابن‌سینا منتقل شدند. 

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان با بیان اینکه علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی از هرگونه سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ