به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن نجمی روز جمعه اظهار کرد: این حادثه صبح امروز اعلام شد و آتش‌نشانان به سرعت از پنج ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: کانون آتش پشت بام این هتل بود که بر اساس بررسی‌های اولیه این محل به کافه سنتی تغییر کاربری داده بود.

سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: همچنین آتش به پله‌های اضطراری نیز سرایت کرده بود که با تلاش نیروهای آتش‌نشانی، در مدت زمان کوتاهی مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

نجمی افزود: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و علت دقیق آن در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.

