مدیران خودرو
هتلی چهار طبقه در مشهد دچار آتش‌سوزی شد

هتلی چهار طبقه در مشهد دچار آتش‌سوزی شد
سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: هتلی چهار طبقه در خیابان فداییان اسلام این شهر دچار آتش‌سوزی شد اما این آتش سوزی به سرعت مهار گشت.

به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم حسن نجمی روز جمعه اظهار کرد: این حادثه صبح امروز اعلام شد و آتش‌نشانان به سرعت از پنج ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: کانون آتش پشت بام این هتل بود که بر اساس بررسی‌های اولیه این محل به کافه سنتی تغییر کاربری داده بود.

سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: همچنین آتش به پله‌های اضطراری نیز سرایت کرده بود که با تلاش نیروهای آتش‌نشانی، در مدت زمان کوتاهی مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

نجمی افزود: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و علت دقیق آن در دست بررسی است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.

 

