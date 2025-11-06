یحیی گلمحمدی: به برد برابر پیکان نیاز مبرم داریم / برخی بهدنبال بحرانسازی برای فولاد هستند
سرمربی فولاد خوزستان پیش از دیدار حساس برابر پیکان، از فشار روی تیمش گفت و تأکید کرد برخی افراد از حاشیهسازی علیه فولاد سود میبرند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرمربی تیم فوتبال فولاد، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پیکان گفت: «قبل از هر چیز، ضایعه از دست دادن صابر کاظمی، والیبالیست خوب کشورمان را به خانواده او و جامعه ورزش تسلیت عرض میکنم. روحش شاد و یادش گرامی باشد.»
او با اشاره به اهمیت دیدار پیشرو افزود: «شرایط ما به گونهای است که به برد فردا نیاز مبرم داریم. بازی با پیکان آسان نخواهد بود؛ این تیم کیفیت بالایی دارد و در هفتههای اخیر عملکرد خوبی نشان داده است. با این حال بازیکنان ما تمرکز بالایی دارند و تمرینات منظمی را پشت سر گذاشتهاند. امیدوارم نتیجهای بگیریم که دل هواداران فولاد را شاد کند.»
گلمحمدی درباره فشارهای واردشده به تیم نیز گفت: «در چند بازی اخیر عملکرد فنی خوبی داشتیم اما نتایج دلخواه حاصل نشد و این موضوع طبیعی است که فشار زیادی ایجاد کند. با این حال، راه جبران فقط کار و تلاش است. ما انتظارات هواداران را درک میکنیم و میدانیم که فولاد خوزستان شایسته بهترینهاست.»
سرمربی فولاد با اشاره به اهداف بلندمدت خود در این باشگاه خاطرنشان کرد: «از روز اولی که به فولاد آمدم، هدفم تحقق برنامههای بزرگ بود. میخواهم این تیم در سطح آسیا حرف برای گفتن داشته باشد، اما رسیدن به این هدف نیازمند اتحاد، برنامهریزی دقیق و حمایت همهجانبه است.»
او همچنین نسبت به حاشیهسازیهای اخیر واکنش نشان داد و گفت: «متأسفانه افرادی هستند که از بحرانسازی برای فولاد نفع میبرند. این کملطفیها برایشان نان و آب دارد. ما میخواهیم با روحیهای بالا وارد زمین شویم و از دقیقه اول بازی را در اختیار بگیریم. چند بازیکن مصدوم داریم اما جوانان تیم باانگیزه هستند و هدفمان فقط سه امتیاز است.»
گلمحمدی در ادامه افزود: «در روزهای اخیر، برخی که پیشتر مدعی حمایت از تیم بودند، نشان دادند هدف واقعیشان چه بوده است. خوشبختانه حالا همه چیز روشن شده و ما تنها به هواداران واقعی فولاد تکیه میکنیم؛ کسانی که از برد تیم خوشحال و از باخت ناراحت میشوند.»
او در پایان درباره حضور اعضای هیئتمدیره فولاد در تمرین تیم گفت: «حضور هیئتمدیره بعد از چند هفته، پیامی روشن داشت؛ اینکه ما یک مجموعه متحد هستیم. هیچ کادر فنی یا سیستم مدیریتی بدون نقص نیست، اما وقتی هدف مشترک داشته باشیم، میتوانیم مسیر موفقیت را طی کنیم. اتحاد میان مدیریت، تیم و هواداران رمز پیشرفت فولاد است.»