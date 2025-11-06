نمایندگان مجلس در حضور وزیر کار عنوان کردند:
قالیبافی از افتخارات فرهنگی و اقتصادی استان مرکزی است / اجرای دقیق آزمون وسع و دهکبندی اقتصادی امری ضروری است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: قالیبافی از افتخارات فرهنگی و اقتصادی استان مرکزی است. با وجود فعالیت گسترده کارگاههای قالیبافی، مشکلات بیمهای این قشر و کارگران ساختمانی همچنان پابرجاست و نیازمند حمایت ویژه است. بسیاری از قالیبافان به دلیل محدودیتهای اداری و نبود ظرفیت کافی، هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند. انتظار میرود وزارت کار با همکاری سازمان تامین اجتماعی در راستای رفع این مشکل اقدام عملی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری و ایران ماهر استان مرکزی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مرکزی شرایط دشواری دارد. این کانون سالهاست با کمک خیرین در حال ساخت ساختمانی برای ارائه خدمات به بازنشستگان است. اما به دلیل کمبود منابع مالی، پاین روژه هنوز به بهرهبرداری نرسیده و نیازمند پشتیبانی دولت و وزارتخانههای مرتبط است.
وی ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشترین هزینههای خانوار خود را صرف امور درمانی میکنند و با توجه به افزایش قیمت دارو و محدودیت در تأمین برخی اقلام درمانی، فشار مضاعفی را متحمل میشوند. در این راستا خواستار تقویت بیمه تکمیلی، توسعه مراکز درمانی و گسترش بیمارستانهای تخصصی تأمین اجتماعی در استان مرکزی هستیم. این موضوع یک ضرورت حیاتی است. نبود بخش تخصصی قلب در بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان یک خلاء است.
اجرای دقیق آزمون وسع و دهکبندی اقتصادی امری ضروری است
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این همایش با تأکید بر اینکه اجرای دقیق آزمون وسع و دهکبندی اقتصادی امری ضروری است، گفت: این اقدام یکی از تکالیف قانونی دولت برای اجرای عدالت اجتماعی است و باید پیگیری شود تا حمایتهای مالی و رفاهی به شکل هدفمند و عادلانه به جامعه هدف برسد. متناسبسازی مستمری بازنشستگان و اصلاح قوانین مرتبط با فضای کسبوکار باید تسریع شود.
نادرقلی ابراهیمی افزود: مقررات فعلی پاسخگوی شرایط امروز جامعه نیست و باید متناسب با تحولات اقتصادی کشور بازنگری شود. تحقق اهداف اقتصادی کشور مستلزم برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سایر دستگاههای اجرایی است تا ضمن استفاده از منابع انسانی، مالی و طبیعی، سرمایه اجتماعی نیز تقویت شود. حفظ اشتغال موجود در کنار توسعه پایدار و بهرهمندی از فرصتهای جدید بسیار حائز اهمیت ویژه است.
وی ادامه داد: باید از ظرفیتهای مالی سرگردان کشور در مسیر تولید استفاده کرد. هماکنون حدود 25 تا 30 میلیارد دلار ارز خارجی و بیش از 2500 میلیارد ریال سرمایه ریالی بدون برنامه در جامعه وجود دارد که با مدیریت هوشمندانه میتوان آن را به سمت تولید هدایت کرد. عملکرد بانک رفاه در حوزه حمایت از تولید نیازمند بازنگری است. تأخیر در واگذاریها و ثبتنامها موجب ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است و باید با اصلاح فرایندها، مسیرهای ناکارآمد گذشته کنار گذاشته شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه موقعیت جغرافیایی ویژه، دسترسی آسان به پایتخت، وجود شهرکهای صنعتی فعال و نیروی انسانی کارآمد، استان پیشرو در جذب سرمایهگذاری است و وزارت کار باید نقش پررنگتری در فعالسازی این ظرفیتها ایفا کند. این استان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساختهای ارتباطی مناسب و فرهنگ اقتصادی پویا، از ظرفیتهای استثنایی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه برخوردار است.