کشف 5 میلیارد تومان ماینر در شهرک صنعتی آراسنج

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این حبر گفت: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشرافیت اطلاعاتی از وجود تعداد زیادی دستگاه ماینر در یکی از شرکت های شهرک صنعتی آراسنج شهرستان "بوئین زهرا" و استفاده غیر قانونی از آنها در زمینه تولید ارز دیجیتال مطلع و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات طی هماهنگی با مقام قضائی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات 99 دستگاه ماینر خارجی غیرمجاز و متعلقات به صورت روشن و فعال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه 50 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه یک فرد متخلف دستگیر و همراه با پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

