فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف 5 میلیارد تومان ماینر در شهرک صنعتی آراسنج

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 99 دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش 50 میلیارد ریال طی بازرسی از یکی از شرکت های شهرک صنعتی آراسنج در شهرستان "بوئین زهرا" خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این حبر گفت: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشرافیت اطلاعاتی از وجود تعداد زیادی دستگاه ماینر در یکی از  شرکت های شهرک صنعتی آراسنج شهرستان "بوئین زهرا" و استفاده غیر قانونی از آنها در زمینه تولید ارز دیجیتال مطلع و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات طی هماهنگی با مقام قضائی از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات 99 دستگاه ماینر خارجی غیرمجاز و متعلقات به صورت روشن و فعال کشف شد. 

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه 50 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه یک فرد متخلف دستگیر و همراه با پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

