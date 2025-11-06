دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان افتتاح شد

به گزارش ایلنا از همدان ، عباس عراقچی، در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان گفت: افتتاح این دفتر می‌تواند نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی استان ایفا کند و همچنین به هموطنانی که در همدان امور کنسولی یا اداری دارند، کمک خواهد کرد تا کارهایشان به‌صورت محلی انجام شود.

وی افزود: جناب آقای بابایی راغب، از همکاران با تجربه وزارت امور خارجه، مسئولیت این دفتر را بر عهده خواهند داشت. از آقای استاندار همدان نیز قدردانی می‌کنم که با همکاری خود، فضای اداری این دفتر را در استانداری در اختیار ما قرار دادند. همچنین ساختمان مستقلی در شهر برای این دفتر در نظر گرفته شده که پس از آماده‌سازی، فعالیت‌ها به آنجا منتقل خواهد شد.

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مقامات آمریکا درخصوص ونزوئلا گفت: خوی سلطه‌طلبی و تجاوزگری آمریکا در نقاط مختلف جهان آشکار است. آن‌ها تنها کشورهایی را می‌پسندند که در خدمت منافع خودشان باشند و با کشورهای مستقل دشمنی می‌ورزند، همان‌طور که سال‌هاست با جمهوری اسلامی ایران چنین کرده‌اند. اکنون نیز ونزوئلا را تهدید می‌کنند که این اقدام از نظر جامعه بین‌الملل محکوم است.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: در نشست اخیر وزرای خارجه جنبش عدم تعهد نیز اجماع نظر وجود داشت که فشارها و تحریم‌های آمریکا مغایر اصول و موازین بین‌المللی است و باید محکوم شود. جمهوری اسلامی ایران همواره همبستگی خود را با مردم و دولت ونزوئلا اعلام کرده و در کنار آن‌ها خواهیم بود.

انتهای پیام/