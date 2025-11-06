ساماندهی و بهبود معیشت معلمان اولویت اجرایی دولت با همکاری مجلس است

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، علیرضا کاظمی پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح مدرسه خیری «نصیری طوسی» در اردکان، ضمن قدردانی از تلاش و همت خیرین نیکوکار، اظهار کرد: توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه در گرو حمایت و توجه بیش از پیش به آموزش و پرورش است.

وی با بیان این‌که اندازه و بزرگی هر جامعه به قدر آموزش و پرورش است، افزود: نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای کیفیت و کمی خدمات آموزش و پرورش کلیدی است و این مهم باید مد نظر تمام اقشار جامعه قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش نیت و اقدام خیر خیرین مدرسه ساز را نمونه‌ای بارز از باقیات الصالحات دانست و گفت: حتما برکات تربیت و آموزش دانش‌آموزان برای آینده ملت ایران پرثمر خواهد بود و این مهم برخواسته از نیت خیر خیرین مدرسه ساز است.

کاظمی در ادامه با اشاره به مطالبه جدی فرهنگیان و معلمان در استان‌های مختلف کشور، گفت: صدای معلمان همیشه شنیده می‌شود و ما در دولت تلاش می‌کنیم با همکاری مجلس، شرایط معیشتی معلمان را بهبود و ساماندهی کنیم.

مدرسه خیری «نسرین نصیری طوسی» اردکان در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع با زیربنای دو هزار و 100 متر مربع در دو طبقه با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد ریال ساخته شده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در جریان سفر خود به استان یزد، آموزشگاه خیری ۱۵ کلاسه بانو سکینه مرتاض در شهر میراث جهانی یزد را نیز افتتاح کرد.

آموزشگاه خیری بانو سکینه مرتاض با زیربنای ۲۳۰۰ متر مربع و ۱۵ کلاس درس، با همت خانواده خیّر مرتاض احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

