فوت یک نفر در پی آتش‌سوزی در گوگد گلپایگان

شهردار گوگد گفت: در پی آتش‌سوزی یکی از منازل واقع در شهرک ولی عصر (بنیاد مسکن گوگد) یک خانم مُسن دچار سوختگی شدید شد و فوت کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین علیمحمدی ضمن اشاره به شروع آتش‌سوزی در حدود ساعت پنج صبح، اظهار داشت: گزارش حریق توسط همسایه و در ساعت پنج و ۲۹ دقیقه از طریق سامانه ۱۲۵ به ایستگاه آتش نشانی گوگد اطلاع داده شده است.

وی با بیان حضور تیم امدادرسانی در ساعت پنج و ۳۴ دقیقه صبح امروز در محل حادثه، خاطرنشان کرد: با تلاش ماموران، آتش‌سوزی در ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه به طور کامل مهار شد.

شهردار گوگد با عنوان اینکه فرد فوت شده یک خانم ۷۰ ساله است، بیان کرد: متوفی به دلیل کهولت سن و ناتوانی در حرکت کردن، متاسفانه فرصت خروج از منزل را نداشته و دچار سوختگی ۱۰۰ درصدی و فوت در محل حادثه شده است.

وی با اشاره به بررسی های اولیه کارشناسان واحد آتش‌نشانی و اداره گاز گوگد، اعلام داشت: دلیل حریق، استفاده از لوله غیر استاندارد برای انتقال گاز به اتاقی که اداره گاز مجوز صدور این انتقال را نداده بود عنوان شده است.

علیمحمدی افزود: به دلیل استفاده از بخاری غیر استاندارد، نشت گاز و انفجار خفیف، آتش با توجه به وجود مواد مشتعل با سرعت به دیگر نقاط منزل سرایت و گسترش پیدا کرده است.

وی گزارش های آتش سوزی ثبت شده در آتش نشانی شهر گوگد را طی امسال، ۶ مورد واحد مسکونی و سه مورد واحد تجاری اعلام و توصیه کرد: شهروندان با توجه به آغاز فصل سرما با رعایت نکات ایمنی در منازل و محل کار خود، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.

