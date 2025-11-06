توقیف دهها دستگاه ماینر غیرمجاز در شوشتر
در پی اجرای طرح مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، مأموران شرکت توزیع برق شوشتر موفق به کشف و ضبط ۶۴ دستگاه استخراج رمز ارز شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر توزیع برق شوشتر از جمع آوری تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه صنعتی واقع در این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسیهای انجام شده، استفاده این محل از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع آوری این دستگاهها با حضورعوامل نیروی انتظامی (کلانتری ۱۱) انجام شد.
علی حاجی پور افزود: در این کارگاه صنعتی تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و ضبط و دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
مدیر توزیع برق شهرستان شوشتر در پایان تاکید داشت: استفاده از این دستگاهها آسیب به شبکه همگانی و همچنین وسایل برقی رسانده و موحب قطعی برق منطقه خواهد شد.
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاههای غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.