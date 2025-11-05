انفجار هولناک گاز در اهواز؛ اعزام مصدومین به بیمارستان های گلستان و طالقانی

مهران احمدی بلوطکی با اعلام خبر وقوع انفجار هولناک گاز در اهواز، به ایلنا گفت: در جریان انفجار در یک ساختمان مسکونی چهار واحدی واقع در کوی معین زاده اهواز، متاسفانه ۴ نفر مصدوم شدند.

وی اظهار کرد: سه دستگاه آمبولانس پس از دریافت گزارش اولیه به محل حادثه اعزام شدند.

احمدی افزود: تاکنون چهار مصدوم از محل حادثه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان‌های سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی و گلستان اهواز منتقل شده‌اند.

وی تصریح کرد: مصدومان این حادثه سه مرد ۳۲، ۵۶، ۶۲ ساله و یک خانم ۳۱ ساله هستند که وضعیت عمومی آنان در حال بررسی و تحت مراقبت درمانی می‌باشند.

