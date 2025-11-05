خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
انفجار هولناک گاز در اهواز؛ اعزام مصدومین به بیمارستان های گلستان و طالقانی

انفجار هولناک گاز در اهواز؛ اعزام مصدومین به بیمارستان های گلستان و طالقانی
کد خبر : 1710179
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وقوع یک انفجار هولناک در کوی معین زاده اهواز خبر داد.

 مهران احمدی بلوطکی با اعلام خبر وقوع انفجار هولناک گاز در اهواز، به ایلنا  گفت: در جریان انفجار در یک ساختمان مسکونی چهار واحدی واقع در کوی معین زاده اهواز، متاسفانه ۴ نفر مصدوم شدند.

وی اظهار کرد: سه دستگاه آمبولانس پس از دریافت گزارش اولیه به محل حادثه اعزام شدند.

احمدی افزود: تاکنون چهار مصدوم از محل حادثه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان‌های سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی و گلستان اهواز منتقل شده‌اند.

وی تصریح کرد:  مصدومان این حادثه سه مرد ۳۲، ۵۶، ۶۲ ساله و یک خانم ۳۱ ساله هستند که وضعیت عمومی آنان در حال بررسی و تحت مراقبت درمانی می‌باشند.

