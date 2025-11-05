جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛
توقیف موتورسیکلت هوندا 1000 سیسی غیرمجاز در دانسفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هندا 1000 سی سی غیرمجاز به ارزش 3 میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در بیان این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت سنگین غیرمجاز در یک منزل مسکونی در شهر دانسفهان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از بررسی های به عمل آمده و هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مورد نظر، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا 1000 سی سی غیرمجاز کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی موتورسنگین توقیف شده را 3 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر، پرونده مقدماتی تشکیل و جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ جمالی در خاتمه از مردم خواست: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند.