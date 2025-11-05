آتشسوزی در شرکت MDF هفتتپه به صورت کامل مهار شد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از مهار کامل آتشسوزی در شرکت MDF هفتتپه با همکاری نیروهای امدادی خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمد موسوی عصر امروز چهارشنبه اظهار کرد: این آتشسوزی در ساعت ۱۳:۴۹ دقیقه اعلام شد و بلافاصله نیروهای آتشنشانی شرکتهای هفتتپه و پاکچوب در محل حاضر شدند.
وی افزود: با دستور امید صبریپور، مدیر بحران شهرستان و با هماهنگی شهردار شوش یک خودروی آتشنشانی با تجهیزات کامل از شوش به محل حادثه اعزام شد و عملیات اطفای حریق با حضور ۱۰ آتشنشان از شرکتهای یادشده و آتشنشانی شوش آغاز شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شوش ادامه داد: این حادثه پس از حدود دو ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی به طور کامل مهار شد.
موسوی گفت: علت اصلی وقوع آتشسوزی و میزان خسارتهای احتمالی در دست بررسی است.