خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در شرکت MDF هفت‌تپه به صورت کامل مهار شد

آتش‌سوزی در شرکت MDF هفت‌تپه به صورت کامل مهار شد
کد خبر : 1710107
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از مهار کامل آتش‌سوزی در شرکت MDF هفت‌تپه با همکاری نیروهای امدادی خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمد موسوی عصر امروز چهارشنبه اظهار کرد: این آتش‌سوزی در ساعت ۱۳:۴۹ دقیقه اعلام شد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی شرکت‌های هفت‌تپه و پاک‌چوب در محل حاضر شدند.

وی افزود: با دستور امید صبری‌پور، مدیر بحران شهرستان و با هماهنگی شهردار شوش یک خودروی آتش‌نشانی با تجهیزات کامل از شوش به محل حادثه اعزام‌ شد و عملیات اطفای حریق با حضور ۱۰ آتش‌نشان از شرکت‌های یادشده و آتش‌نشانی شوش آغاز شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شوش ادامه داد: این حادثه پس از حدود دو ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی به طور کامل مهار شد.

موسوی گفت: علت اصلی وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت‌های احتمالی در دست بررسی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ