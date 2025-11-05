خبرگزاری کار ایران
شکارچیان متخلف‌ در پارک ملی بمو دستگیر شدند

شکارچیان متخلف‌ در پارک ملی بمو دستگیر شدند
رئیس پارک ملی بمو گفت: مأموران یگان حفاظت این پارک در عملیاتی موفق، چند متخلف را پیش از اقدام به شکار در محدوده این پارک شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، حمزه برومندفر با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان پایش و کنترل مناطق حساس پارک، به چند نفر مشکوک شدند که قصد ورود غیرمجاز و شکار در محدوده پارک ملی بمو را داشتند.

وی افزود: پس از بازرسی از افراد متخلف، یک قبضه سلاح غیرمجاز به همراه مهمات کشف و ضبط شد و پرونده آنان برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

برومندفر با اشاره به اهمیت پارک ملی بمو به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم گونه‌های شاخص کشور اظهار کرد: حفاظت از این منطقه ارزشمند، نیازمند هوشیاری مستمر محیط‌بانان و همکاری مردم است.

وی تأکید کرد: هرگونه ورود غیرمجاز و حمل سلاح به مناطق حفاظت‌شده طبق قانون، جرم محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

 رئیس پارک ملی بمو در پایان از شهروندان، کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلف محیط زیستی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

