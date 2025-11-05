به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی چاوشی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه احداث نیروگاه خورشیدی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲، صنایع بزرگ موظف شده‌اند سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. بر همین اساس، کارخانه سیمان خوی از ابتدای سال ۱۴۰۳ عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی را آغاز کرده است.

وی با اشاره به طراحی چهار فاز برای این نیروگاه گفت: تاکنون ۲.۵ مگاوات آماده اتصال به شبکه است، پنج مگاوات در حال اجرا بوده و ۲.۵ مگاوات دیگر نیز خریداری و در مسیر انتقال به محل پروژه قرار دارد. با تکمیل همه فازها، ظرفیت نهایی نیروگاه به ۱۰ مگاوات خواهد رسید.

چاوشی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۷ هزار پنل خورشیدی با توان ۵۹۰ وات نصب یا آماده نصب شده است و نیروگاه از طریق دو مدار ۲۰ کیلوو

لت به شبکه برق نساجی خوی متصل خواهد شد. هزینه اجرای طرح بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

بروکراسی اداری کندی اجرای پروژه ها را رقم زده است

مدیرعامل کارخانه سیمان خوی با اشاره به برخی تأخیرها در ترخیص تجهیزات از گمرک تصریح کرد: هرچند بروکراسی اداری روند پروژه را کند کرد، اما با حمایت دستگاه‌های مسئول، عملیات اجرایی با سرعت مطلوب در حال انجام است و انتظار می‌رود تا ابتدای تابستان آینده نیروگاه وارد مدار شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه گامی مهم در مسیر پایداری تولید، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک در صنعت سیمان کشور است.

حرکت صنایع خوی به سمت خودکفایی انرژی با احداث نیروگاه‌های خورشیدی

درادامه احمد قصابی، مدیرعامل کارخانه‌های نساجی خوی گفت: با سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، به دنبال کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری و افزایش پایداری تولید هستیم.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت در سال‌های اخیر، قطعی‌های برق ناشی از ناترازی انرژی بوده و به همین دلیل به سمت استفاده از منابع جایگزین حرکت کرده‌ایم. این پروژه با ظرفیت اولیه ۳.۵ مگاوات آغاز شده و هدف‌گذاری برای افزایش ظرفیت تا ۱۰ مگاوات در دستور کار است.

به گفته مدیرعامل کارخانه‌های نساجی خوی، تجهیزات مورد نیاز تهیه شده و پیش‌بینی می‌شود پروژه در مدت ۳ تا ۴ ماه آینده تکمیل شود. قصابی تأکید کرد: در این طرح از فناوری‌های جدیدی استفاده شده که نیاز به ساختارهای سنتی نیروگاه‌های خورشیدی را از میان برده است.

انتهای پیام/