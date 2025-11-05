لاور مهر کانون جدید گردشگری فارس/ استانداری نوید صدور سریع مجوزها را داد

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در جلسه بررسی طرح گردشگری لاور شهرستان مهر با بیان این که در راستای حمایت از سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان قانون را به صورت منعطف و با رویکرد حمایت از سرمایه گذاران مورد توجه قرار می دهیم، اظهار کرد: مجوزهای مورد نیاز این طرح با سرعت و از مسیر قانونی صادر خواهد شد.

وی با اشاره به این که منطقه لاور شهرستان مهر به لحاظ جغرافیایی دارای ویژگی های ممتاز و خاصی است، افزود: این منطقه محل اتصال سه استان است و با توجه به نزدیکی آن به مراکز صنعتی و پایتخت انرژی کشور در عسلویه، می تواند موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری و احداث مراکز پررونق گردشگری باشد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تاکید بر این که تقاضای امکانات و مراکز رفاهی و گردشگری در منطقه جنوب فارس که منتهی به استان های بوشهر و هرمزگان می شود بسیار بالا است، ادامه داد: برای استان فارس نیز اهمیت زیادی دارد که زیرساخت های گردشگری در جنوب استان بتواند به نیازهای مردم منطقه و استان های هم جوار به خوبی پاسخ دهد.

پارسایی حضور سرمایه گذاران ملی در طرح گردشگری لاور شهرستان مهر با مغتنم دانست و با تاکید بر حمایت مدیران استان از اجرای این طرح، افزود: اختلاف ارتفاع و تفاوت دما و رطوبت در منطقه لاور مهر با مناطق اطراف در مراکز صنعتی عسلویه و مهر و لامرد، مزیت بسیار بالایی برای توسعه گردشگری در این منطقه ایجاد می کند و رونق اقتصادی جوامع محلی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: قدم به قدم با سرمایه گذار این طرح همراه خواهیم بود و در سریع ترین زمان ممکن مراحل اداری صدور مجوزهای مورد نیاز در سطح استان و در سطح کشور پیگیری خواهد شد.

در این جلسه غلامپور مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری فارس نیز با تاکید بر پیگیری های صورت گرفته برای صدور مجوزهای مورد نیاز طرح گردشگری لاور شهرستان مهر، گفت: با تمام توان از سرمایه گذار این طرح حمایت خواهیم کرد.

گفتنی است نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوزهای طرح گردشگری لاور شهرستان مهر در این جلسه حاضر بودند و به بیان راهکارهای خود برای تسریع در اجرای طرح پرداختند.

