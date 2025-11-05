خبرگزاری کار ایران
سقوط مرگبار کارگر 65 ساله همدانی

سقوط مرگبار کارگر 65 ساله همدانی
کد خبر : 1709934
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: کارگر ۶۵ ساله به علت سقوط از طبقه دوم یک ساختمان نیمه کاره جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا از همدان، محمد مالمیر بیان کرد: این اتفاق روز گذشته در منطقه شهرک فرهنگیان همدان رخ داد که پس از سقوط این کارگر، یک تیرآهن نیز بر روی او افتاده که منجر به فوت او در محل حادثه شد.

وی درباره تلفات ناشی از حوادث کار گفت: ۱۸ نفر نیمه نخست امسال بر اثر حوادث کار در همدان جان باختند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان ادامه داد: همچنین آمار مصدومان حوادث کار نیمه نخست امسال ۲۶۹ نفر بوده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ نفر بوده است.

مالمیر یادآوری کرد: پارسال تلفات ناشی از حوادث کار استان ۴۷ نفر گزارش شده است همچنین ۵۹۰ نفر بر اثر حوادث کاری مصدوم شدند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری اظهار کرد: اگرچه کاهش آمارها نشانه بهبود نسبی وضعیت ایمنی است، اما همچنان بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از بی‌توجهی به اصول اولیه ایمنی، استفاده نکردن از تجهیزات حفاظتی و نبود نظارت کافی در طرح های ساختمانی رخ می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان، کار در ارتفاع بدون استفاده از کمربند ایمنی و تجهیزات استاندارد را از شایع‌ترین عوامل مرگ در محیط‌های ساختمانی دانست.

مالمیر توصیه کرد: کارگران پیش از آغاز کار از سلامت داربست‌ها و ایمن بودن محیط اطمینان حاصل کنند، کلاه ایمنی و کفش مناسب بپوشند و کارفرمایان نیز ملزم به آموزش و نظارت مستمر بر رعایت مقررات ایمنی باشند.

انتهای پیام/
