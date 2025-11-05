وضعیت بحرانی آب در کشور/ بارش های پاییز را از دست داده ایم/بارش های زمستان فقط جبران کننده آب پشت سدها است

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، سحر تاجبخش مسلمان روز چهارشنبه در آیین معارفه مدیرکل هواشناسی استان همدان اظهار کرد: با توجه به مشکلات بحران آب و وضعیت کم آبی ، می گویند خدا کند پیش بینی های هواشناسی اشتباه باشد.

وی با تاکید بر اینکه منابع سرزمینی کشور به سمت مطلوب سوق پیدا نکرده و در حوزه منابع آب، خاک و هوا مدیریت مناسب نداشته ایم، اضافه کرد: همین مساله باعث شده تا در کنار بحران آب، بسیاری از استان ها از جمله تهران درگیر فرونشست های جدی شود.

تاجبخش با اشاره به اینکه در بارش ها، امیدمان به زمستان است گفت: البته بارش در فصل زمستان هم فقط جبران کننده آب پشت سدها است و بارش های پاییز را از دست داده ایم و این ۲ سه موجی که قرار است در این فصل از کشور عبور کند، نیز چاره ساز و جبران کننده میزان مناسب بارش های پاییز نیست.

وی دسترسی به داده ها و اطلاعات برخط و با کیفیت را مهمترین مسوولیت سازمان هواشناسی کشور در سطح استان ها دانست و بیان کرد: داده ها باید با کیفیت باشد و استراتژی اصلی حوزه هواشناسی کشور است و به همین منظور برنامه هفتم توسعه کشور را تدوین کرده ایم و همه ساله با استان ها هماهنگی لازم را داریم تا با تامین منابع به این هدف برسیم.

تاجبخش گفت: بخشی از اطلاعات استان ها به خط نیست و تجهیز ایستگاه های سنتی را هدفگذاری کرده ایم و نرم افزارهای کاربردی را در استان ها با سرعت و قوت بیشتری اجرایی می کنیم.

وی تجهیز شبکه دیدبانی و افزایش ایستگاه های هواشناسی را از دیگر برنامه های مهم این سازمان دانست و گفت: پیش بینی‌های تاثیر محور از دیگر برنامه های مهم سازمان هواشناسی است تا سامانه های هشدار زودهنگام و با کیفیت را ایجاد کنیم و در این بین، مدل های هواشناسی را باید دقیق تر صادر کنیم.

رییس سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: باید بدانیم سازه های ناپایدار هر شهر در کجا قرار دارد و نقشه های لازم را داشته باشیم تا بتوانیم اطلاع رسانی مناسب را به دستگاه های مدیریت بحران ها داشته باشیم تا مردم از آسیب ها دور بمانند و حوادث غیرمترقبه مردم را مورد تهدید قرار ندهد.

تاجبخش ابراز امیدواری کرد در راستای تکالیف دولت برای دستگاه های مرتبط، اطلاعات لازم برای راه اندازی سامانه سازه های ناپایدار استان ها جمع آوری شود و بتوانیم پیش بینی دقیق تر را داشته باشیم.

در این مراسم مهدی رضایی مدیرکل جدید هواشناسی همدان نوسازی و استانداردسازی ایستگاه های هواشناسی، افزایش نیروی انسانی و تعامل با رسانه های این استان در راستای اطلاع رسانی مناسب را از برنامه های خود عنوان کرد.

