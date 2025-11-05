وزیر امور خارجه امروز به استان همدان سفر می کند
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه به استان همدان سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی استانداری همدان، عبدالله امیری، مدیرکل حوزه استاندار، از سفر دو روزه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور، به استان همدان خبر داد وگفت: در این سفر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بهصورت رسمی افتتاح میشود.
وی اظهار کرد: در جریان این سفر، جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بهصورت رسمی افتتاح میشود.
امیری افزود: بازدید از دانشگاه بینالمللی D8، ، نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا، شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات غرب کشور و نشست با فعالان اقتصادی استان از دیگر برنامههای وزیر امور خارجه در این سفر است.