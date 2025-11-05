خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر امور خارجه امروز به استان همدان سفر می کند

وزیر امور خارجه امروز به استان همدان سفر می کند
کد خبر : 1709898
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه و فردا پنج‌شنبه به استان همدان سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی استانداری همدان، عبدالله امیری، مدیرکل حوزه استاندار، از سفر دو روزه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور، به استان همدان خبر داد وگفت: در این سفر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی اظهار کرد: در جریان این سفر، جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود.

امیری افزود: بازدید از دانشگاه بین‌المللی D8، ، نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا، شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات غرب کشور و نشست با فعالان اقتصادی استان از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه در این سفر است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ